Monchi "toca las narices" al Sevilla: el tremendo enfado de Mendilibar por la oferta por Acuña

Guerra entre el Sevilla y Monchi... aunque no era muy difícil de prever. Los intereses concluyen en el mercado del club de Nervión y el Aston Villa, donde trabaja ahora el directivo tras su polémica salida del Sánchez Pizjuán. El club inglés quiere a Marcos Acuña y eso ha enfadado a José Mendilibar, que también da por perdido a su portero Bono.

'Mendi' estalló en la rueda de prensa posterior a la final de la Supercopa de Europa, en la que el Manchester City venció al Sevilla en los penaltis. Pese a la amargura por el resultado, lo que más molesta al técnico vasco es lo que está ocurriendo en el mercado de fichajes con la temporada ya comenzada.

"Esto es pura incertidumbre hasta el 1 de septiembre. No sabes lo que puedes pasar: qué llegará, qué se marchará... Es una pena. No entiendo cómo esto está montado así, pero es lo que hay y punto. La temporada pasada dije que tenía buenos futbolistas y que me gustaría que al menos se quedasen esos buenos futbolistas. Parece que va a ser imposible, porque están tocando las narices desde todos los lados", apuntó Mendilibar visiblemente enfadado.

[El lapsus de Víctor Orta, el sustituto de Monchi, con el que confirma sin querer el nuevo fichaje del Sevilla]

Le preguntaron por Acuña y por Bono, que ni siquiera voló con el Sevilla de vuelta a casa este miércoles y se dirigió a cerrar su fichaje por el Al Hilal saudí. El portero marroquí se irá traspasado por un precio de alrededor de 21 millones de euros, cuando el club pidió cerca de 30 al Real Madrid cuando este llamó a la puerta en búsqueda de un sustituto para el lesionado Thibaut Courtois.

"Lo normal es que se vayan", dijo Mendilibar sobre sus dos futbolistas. Y sin declarar a cuál de los dos casos se refería, mostró su cabreo por cómo se está dando tofo: "Hablan con los jugadores antes que con el club, se ponen de acuerdo con los jugadores antes que con el club, ofrecen miseria al club... pero engañan al jugador. Ante eso, es muy difícil. Lo están haciendo con un futbolista que tiene dos años de contrato, por ejemplo (tanto Bono como Acuña acaban en 2025), y al que le están tocando las narices por ahí. Dicen que hay sanciones y cosas de esas, pero no las termino de ver", estalló.

🤗 Y si le preguntan a ‘Mendi’ por el mercado de fichajes…



💬 “A mí que no me jodan lo que tengo”. pic.twitter.com/ULpTfJoQcY — Relevo (@relevo) August 15, 2023

Una oferta muy a la baja

Es el caso de Acuña el que más molesta a Mendilibar. Diario de Sevilla desveló esta misma semana que la oferta del Aston Villa que había llegado a Nervión era de 5 millones de euros fijos más 2 en variables. Una oferta que en el Sevilla consideraron muy a la baja y molestó porque a la vez el club inglés ya tenía un acuerdo con el lateral argentino para llevar a cabo el traspaso.

Acuña, campeón del mundo con Argentina el pasado mes de diciembre, se acerca a su adiós del Sevilla, pero está a punto de hacer estallar la guerra entre el Sevilla y Monchi.

Sigue los temas que te interesan