Tere Abelleira hizo contra Zambia el golazo del Mundial: un 'guante' junto a Alexia y Aitana

España ya está en octavos de final del Mundial femenino. Con otra goleada ante Zambia (5-0), el combinado dirigido por Jorge Vilda sigue cumpliendo su papel de favorito. Es líder del grupo y se jugará la primera plaza contra Japón. En la victoria de este miércoles hubo varias protagonistas y Tere Abelleira (Pontevedra, 2000) fue una de ellas.

La futbolista gallega, perteneciente al Real Madrid desde su nacimiento en 2020, se asienta en el once de gala de la Selección con una actuación de altura. La '3' de España, partiendo desde la posición de pivote, brilló a partir de su despliegue físico y su golpeo con el que dejó la imagen del partido.

El 1-0 fue obra de Tere y levantó de sus asientos a los miles de aficionados que vivieron en Auckland la victoria de España. Entre Alexia Putellas y Jenni Hermoso fabricaron una acción que dejó a Abelleira el hueco justo para armar su pierna derecha y fusilar a portería desde fuera del área.

El golpeo de Tere Abelleira no sorprende en el seno de la Selección, siendo ella una de las mejores tiradoras que tiene el equipo. Con su gol a Zambia lo volvió a demostrar. Es desde ya uno de los candidatos a llevarse el premio honorífico a mejor tanto del torneo, y no es para menos.

Más reseñable, por imprevisible, fue la exhibición que dio en lo físico. Sin balón, ante una Zambia que exigió en la carrera de principio a fin, fue clave para frenar arrancadas a la contra de las africanas. Hasta ahora España no ha sido obligada a brillar en defensa en el Mundial, pero es crucial empezar a ver detalles como estos de Tere en el desempeño atrás. Mención especial a Irene Paredes, la 'Káiser' del equipo, tensa en cada acercamiento rival a la portería de Misa.

Tere Abelleira reclama el puesto en el once que antes era para Patri Guijarro. La centrocampista del Barcelona renunció al Mundial en el marco del pulso con Vilda y dejó un hueco vital en el dibujo. Era importante conseguir cubrirlo con garantías y la '3' se convierte en el nuevo ancla de la medular española.

Vilda gana un seguro por detrás de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí para liberar más a las dos estrellas del Barça en la fase creativa. Ante Zambia, España estrenó su teórico once de gala y entre las tres centrocampistas dejaron buenas sensaciones. No lució tanto Aitana, pero su categoría es indudable como se vio en el debut ante Costa Rica en el que fue la MVP del partido. No por nada es favorita a ganar el próximo Balón de Oro.

Tere Abelleira, durante el partido entre España y Zambia EFE

Las sensaciones de España

"Hay cosas que tenemos que mejorar", señalaba Vilda en su análisis posterior al partido. España mantiene la portería a cero, con un 8-0 global en la diferencia de goles, pero tanto ante Costa Rica como Zambia ha dado la sensación de poder dar más. Ser más determinantes de cara a puerta y frenar los bajones durante los partidos son las dos grandes tareas pendientes que dejan los dos primeros encuentros.

Jenni Hermoso, MVP ante Zambia, seguía la misma línea que el seleccionador: "Hemos conseguido otros tres puntos, el equipo ha empezado bien, hemos tenido un bajoncillo, pero ahora a por el siguiente. El otro día nos quedamos con el sabor de no haber metido más goles, la diferencia de goles es muy importante porque el partido de Japón será fundamental para ver si podemos ser primeras de grupo y cuantos más goles mejor". España ya está en octavos, a falta de asegurar la primera plaza. Y de paso ha encontrado su nueva ancla, que además tiene un 'guante' en su pierna derecha.

