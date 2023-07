Xavi: "Tenemos la asignatura pendiente de la Champions, nuestro objetivo es ganarla"

Xavi Hernández ha hablado por primera vez desde que la temporada 2022/2023 llegase a su fin. Desde el corazón de la Ciudad Condal y acompañado de Óscar, su segundo, el entrenador del FC Barcelona ha repasado la actualidad del club azulgrana y también de la edición número 25 de su campus.

"Me encanta estar con los chavales. Hoy será un día cansado porque estoy con 320 niños, pero me iré a casa con una sonrisa y disfrutándolo", ha afirmado un Xavi que también ha puesto de relieve las prisas que se tienen ahora: "Creo que lo tienen todo más fácil. Falta paciencia. Los niños quieren ir muy rápido. Nos pasa en el primer equipo. Quieren triunfar ya. Falta paciencia".

El técnico culé ha puesto el objetivo de la próxima campaña 2023/2024 muy alto: conseguir el 10 y ganar la UEFA Champions League. Aunque ha reconocido que no son los candidatos número 1 a la 'Orejona'. Además, también ha apuntado a más fichajes para reforzar su plantilla y se ha desvinculado del culebrón 'Real Madrid - Kylian Mbappé'.

Vacaciones

"Como jugador se descansa más, como entrenador estás pendiente de teléfono, fichajes y muchas historias... he podido desconectar con la familia, Energías renovadas y con ganas de volver a demostrar que el Barça puede seguir ganando títulos. Vamos por el buen camino".

Edición 25ª del campus

"Surgió de mi padre. Queríamos pasarlo bien, disfrutar. La esencia no se ha perdido, se ha profesionalizado. La esencia es pasarlo bien, disfrutar, que los niños vayan al campus y tengan un recuerdo magnífico. El fútbol es pasarlo bien, divertirse, la ilusión... eso no tiene precio".

Xavi Hernández, durante un partido del FC Barcelona Europa Press

Análisis de la 2022/2023

"Debemos mejorar en el juego colectivo, atacar mejor, ser más competitivos. Tenemos la asignatura pendiente de la Champions. Ese ánimo de revancha. Nos falta dar un salto de calidad, que es la Champions. Nos hace ilusión y estamos preparados con los refuerzos que han venido y vendrán".

Buscar la perfección

"Hay que ir a por La Liga, la Supercopa... más un plus. En el Barça siempre has de aspirar al 10. Me gusta la exigencia, que queramos ir a por todos los títulos".

Salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba

"Se pierde mucho. Dos referentes dentro del vestuario. Se queda Sergi Roberto, Ter Stegen... a ver los capitanes. Hay que coger nuevos roles. Para los capitanes habrá votaciones. Democracia total. Se tienen que sentir cómodos".

Fichaje de Ilkay Gündogan

"Es un futbolista versátil, de mucha calidad técnica, ganador... era el capitán del City, ganador de la última Champions. Con eso lo digo todo. Ha priorizado el Barça a otras ofertas. Nos ayudará mucho".

Oriol Romeu

"Estamos en una situación complicada. Me dicen que hablo más de fútbol que de dinero. No tenemos el privilegio de ir a fichar a uno u otro. Nombres no puedo avanzar. Soy el primero que miro abajo, en la cantera. Ilias, Abde... no tengo problema ni de edad ni de nombres".

Mercado de fichajes

"Nos faltan piezas aún. No hay que engañar. El presidente está haciendo muy buen trabajo, Mateu... vamos todos a una. Hay que reforzarse, no hay que engañar a nadie. Vamos a reforzarnos para ser lo más competitivo posible".

Champions League

"Favoritos no somos y menos después de los últimos dos años, pero el objetivo es ganarla. Somos el Barça hay que ir a máximas. Luego hasta donde se llegue. Se trata de ponernos el listón lo máximo posible. Aquí es llegar a la final y ganarla".

El Real Madrid y Mbappé

"Siempre le tenemos máximo respeto y seguramente se va a reforzar, pero ni me interesa ni me incumbe".

Traslado a Montjuïc

"Más que preocuparme, hacer un llamamiento a la afición. Vamos a intentar que la ilusión no baje. Necesitamos a la gente en Montjuïc".

Operación Salida

"Mateu lo tiene bastante claro. Tiene que producirse salidas para poder incorporar".

Ansu Fati

"Igual que todos. Al final partimos de cero desde el lunes. Muchos se incorporarán más tarde. El año pasado con Balde teníamos una idea en la pretemporada y luego acabó siendo pieza clave".

Pretemporada

"Parten todos de cero, me da igual que tengan 16 o 38 años. Si me demuestran que tiene calidad, jugarán. No podemos regalar nada. No somos una ONG, somos el Barça".

Xavi Hernández, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2022/2023 Reuters

Luis Enrique, al PSG

"Me alegro por él. Me impactó mucho en mi último año como jugador y capitán del Barcelona".

Arda Güler

"Es lo mismo que Oriol Romeu o Vítor Roque, son jugadores con contrato con otros clubes".

Renovación

"Es un hecho que el presidente nos hizo un acto de confianza y fe ciega tras la eliminación de Copa. Estoy donde quiero estar. Nunca seré un problema para el club, ni en la renovación. Cuando vean, nos sentaremos. Me adaptaré a cualquier circunstancia".

Descartes

"Ya he hablado con algunos. Con otros hablaremos a la vuelta y luego decidiremos quién irá a la gira".

Gündogan y la marca Barça

"Es un gran resumen de la marca Barça. No me he encontrado a ningún futbolista que nos haya dicho que no de primeras. La gente ha visto que volvemos a ser competitivos y que la cosa pinta muy bien. Ha priorizado venir al Barça. He tenido muchas conversaciones con él. La marca Barça es espectacular".

