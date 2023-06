Antiviolencia eleva al CSD los tuits de Tebas contra Vinicius tras los cánticos racistas en Valencia

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte decidió en su reunión de esta semana elevar al Consejo Superior de Deportes los tuits de Javier Tebas contra Vinicius tras los insultos racistas que recibió el jugador del Real Madrid en Mestalla.

El Real Madrid presentó ante la Comisión los mensajes que escribió el presidente de LaLiga después del partido y que fueron públicamente denunciados y criticados por importantes medios y personalidades de la comunidad internacional.

La Comisión no entra a sancionar, ya que no es un hecho de racismo, pero sí que envía al máximo organismo público español el caso. El nuevo presidente del CSD es Víctor Francos, antiguo secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte, y que sustituyó a José Manuel Franco tras su renuncia para encabezar la lista del PSOE al Senado.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

Javier Tebas afirmó en el tuit presentado por el Real Madrid en Antiviolencia lo siguiente: "Ya que los que deberían, no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo. Hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos".

1) Ni España ni @LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso.



2) Desde @LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias.



3) Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellas ha sido por insultos contra… https://t.co/KFXHOJv6cb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 22, 2023

Después escribió otro en el que a través de cuatro puntos siguió con su cruzada particular ante Vinicius y afirmó que no se puede "permitir que se manche la imagen de una competición que es, sobre todo, símbolo de unión entre pueblos". Ante las críticas y su ausencia de apoyo a la víctima, días después dio una rueda de prensa para pedir perdón al jugador del Real Madrid.

El rechazo internacional

La denuncia del Real Madrid ha sido atendida por la Comisión, aunque ahora será el CSD quien decida sobre ella. Fueron muchos los deportistas, personalidades y políticos que criticaron sus palabras. Micah Richards, exjugador del Manchester City afirmó que "Tebas se ha intentado convertir en la víctima de todo esto. Es completamente vergonzoso su comunicado". El inglés añadió que la situación hacía que le "hierva la sangre y eso es parte del problema. No es solo un problema con el fútbol, es un problema que mucha gente vive en el día a día".

[El Real Madrid presenta ante Antiviolencia los insultos racistas a Vinicius y los tuits de Javier Tebas]

Por su parte, Rio Ferdinand contestó a Tebas de la siguiente forma: "¡Dimite ya! Repugnante, vergonzoso, tan fuera de onda que no puedo creer que a este tipo se le permita escribir sus propias publicaciones en las redes sociales". El alcalde de Río de Janeiro fue más allá e insultó directamente al presidente de LaLiga.

Lula da Silva, antes de la reunión del G7, afirmó: "No permitamos que el fascismo y el racismo se instalen en los estadios de fútbol". Ronaldo Nazario, Mbappé, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos, Casemiro... todos mandaron su mensaje de apoyo a Vinicius.

