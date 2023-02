Ferran Torres se confiesa: "Me obsesioné con el gol, entré en un pozo sin fondo y no sabía salir"

Ferran Torres se convirtió en uno de los protagonistas del último partido de La Liga del FC Barcelona. El delantero culé fue parte de la victoria frente al Cádiz gracias a su genial desempeño en el Camp Nou. Un encuentro que le sirvió para reivindicarse tras haber pasado por un mal momento personal en los últimos meses.

A través de una charla informal con la prensa catalana, el delantero reconoció todos los problemas psicológicos que había pasado en la última mitad de año. Además, también confirmó que ahora trabaja con un psicólogo para tratarlos y que tenía una obsesión que no le permitía vivir tranquilo. Su gran batalla fue con el gol y con los minutos de juego, que se han ido reduciendo con el avance de la temporada.

"Entré en un pozo sin fondo, no sabía cómo salir. No estaba con confianza y me afectó todo. Ha sido una experiencia muy amarga, pero a la vez de los mejores momentos porque ahora me siento más fuerte", declaraba en su intervención con la prensa catalana sobre el asunto.

Además, quiso explicar de dónde venían todos sus problemas. El origen estaba en la temporada pasada, donde en la eliminatoria de Europa League cayó derrotado el Barça frente al Eintracht de Frankfurt. A partir de ahí, una vorágine sumió al delantero culé en una crisis existencial.

"No se ha valorado que vine en un momento muy complicado, con el equipo noveno en la Liga, y luego siendo partícipe para clasificar al equipo para la Champions. Al Barça no se le puede decir que 'No'. El míster me llamaba porque quería que viniera a ayudar al equipo", apuntaba.

Ferran Torres, durante el Atlético de Madrid - Barcelona de La Liga 2022/2023 Reuters

"Me he obsesionado demasiado con el gol y no en jugar. Antes pensaba más en marcar, aunque no jugara bien. Ahora he aprendido a salir, a disfrutar y a partir de ahí, las cosas salen solas", explicaba sobre los problemas anotadores que le han atenazado durante los últimos meses.

También tuvo que lidiar con las críticas en el Mundial de Qatar 2022, donde se puso en duda su calidad para estar en la selección de Luis Enrique, uno de sus grandes valedores. Allí, fue capaz de anotar dos goles contra Costa Rica en el primer partido, pero no consiguió ver puerta en los tres siguientes.

Vuelve a crecer

El arranque de temporada de Ferran Torres fue esperanzador. Sin embargo, con el paso de los días, el jugador valenciano fue perdiendo cada vez más peso en los esquemas de Xavi Hernández. Suplencias reiteradas en favor de otros futbolistas como Lewandowski, Raphinha, Dembélé o, incluso, Ansu Fati.

En los últimos partidos, Ferran parece haber vuelto a reencontrarse con su mejor imagen y eso la he tenido en cuenta Xavi, que le dio la titularidad frente al Cádiz. Contra los gaditanos dejó un muy buen sabor de boca y se apunta de nuevo al tramo final de temporada. Con La Liga en juego y muy vivos en Europa League y Copa del Rey, donde se enfrentan al Real Madrid, el atacante vuelve a mostrar su mejor versión.

