Brutal agresión al hijo de Pirlo en las calles de Turín: "Nos tiraron piedras, nos golpearon el coche"

Nicolò Pirlo ha vivido uno de los momentos más tensos de su vida. El hijo de uno de los mayores talentos del fútbol italiano ha visto cómo varios encapuchados le atacaban en las calles de Turín, donde trataron de agredirle la pasada noche mientras se encontraba junto a un amigo.

Todo se produjo en una de las calles más populosas de la ciudad italiana. Allí, en cierto momento de la noche, el hijo de Andrea Pirlo pudo captar a través de su teléfono móvil cómo varias personas les intentaban amedrentar cuando iban a bajarse del vehículo en el que viajaban.

Afortunadamente, ni Nicolò Pirlo ni su amigo salieron a la calle mientras los vándalos se encontraban atacándolos. "Estaba en el coche con un amigo y este grupo de muchachos intentó entrar. Luego le dieron patadas al coche y nos tiraron piedras. Por suerte nunca nos bajamos del vehículo", explicó a través de sus redes sociales sobre el incidente vivido.

Andrea Pirlo, como entrenador de la Juventus de Turín en una imagen de archivo Fabio Ferrari / LaPresse via ZUMA / DPA

En uno de los vídeos, se observa cómo uno de los agresores lanza una piedra al vehículo donde se transportaban, que casi está a punto de impactar en el hijo de Pirlo. Durante la grabación, varios de ellos se intentan tapar la cara al ver cómo estaban siendo captados por el móvil. Dos de ellos se mostraban sonrientes y sin vergüenza alguna tras lo sucedido.

"¿Es normal encontrar a cuatro tipos en el centro de Turín tirando piedras al coche, escupiendo y pateando?", reflexionaba Nicolo en el vídeo publicado en sus redes sociales. Una acción que no es nueva contra él y que lleva varios sufriendo en sus propias carnes.

[El día que Pirlo pudo fichar por el Real Madrid: "Estaba muy, muy cerca"]

No es nuevo

Nicolo Pirlo no es la primera vez que se enfrenta a una serie de amenazas por parte de agresores. Varios de ellos les llevan siguiendo la pista desde que su padre entrenase a la Juventus. Su paso por el conjunto bianconero no fue el mejor y acabó con su prematura marcha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICOLÓ PIRLO (@nickpirlo_10)

Andrea Pirlo, como entrenador, estuvo a cargo del equipo entre agosto de 2020 y mayo de 2021. En ese momento fue destituido para dar cabida a Massimiliano Allegri por culpa de los malos resultados. Durante aquellos meses, tanto él como su hijo recibieron mensajes muy duros y que atentaban contra sus vidas. "Tú y tu padre tenéis que morir", fue uno de los tantos que recibió a través de las redes.

"Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo en particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas. Me gustaría que os pongáis por un segundo en mi posición y que penséis en cómo os sentiríais", publicó en sus redes sociales tras las amenazas de muerte recibas en su momento.

Sigue los temas que te interesan