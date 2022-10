Mbappé firmó con el PSG el mayor contrato de la historia del deporte

Cuando Kylian Mbappé firmó su renovación con el PSG el pasado mes de mayo se dio por hecho que lo hacía con un megacontrato. La última revelación del diario francés Le Parisien lo ha confirmado: el delantero francés ató el contrato más alto jamás visto en la historia del deporte.

Mbappé se comprometió con el PSG por dos temporadas y una opcional, reservada únicamente a la decisión del propio jugador. En caso de cumplir los tres años -hasta junio de 2025-, cobrará un total de 630 millones de euros.

La cantidad desorbitada de dinero que Mbappé ingresaría del PSG, según el citado medio, quedaría desglosada así: salario de 72 millones de euros brutos por temporada, bono de firma de 180 millones por renovar -dividido en tres cuotas- y un bono de fidelidad -si no sale en 2023, cobrará 70 'kilos', si no lo hace en 2024 cobrará 80 y si no lo hace en 2025, cobrará 90-.

[Mbappé podría romper su contrato con el PSG de manera unilateral]

El nuevo contrato de Mbappé, por el que rechazó firmar por el Real Madrid, supone un nuevo hito en el deporte. La diferencia es amplia con el que hasta ahora era el contrato más alto, el firmado por Leo Messi con el Barcelona en 2017 a razón de 555 millones de euros.

Aquel contrato de Messi con el Barça, el último del argentino como culé, le aseguró 138 millones por temporada entre fijos y variables. Además, contaba con dos primas extra: una por renovar, de 115.225.000 euros y otra, como bonus de 'fidelidad' con el club, de 77.929.955 euros. Mbappé y Leo, ahora compañeros en el PSG, ocupan los dos primeros puestos de los mayores contratos del deporte.

Jugador Equipo/promotor (deporte) Cantidad (euros) Fecha y duración Kylian Mbappé PSG (fútbol) 630 millones 2022 / 3 años Lionel Messi Barcelona (fútbol) 555 millones 2017 / 4 años Patrick Mahomes Kansas City Chiefs (fútbol americano) 510 millones 2010 / 10 años Floyd Mayweather Jr. Showtime (boxeo) 456 millones 2013 / 30 meses Mike Trout LA Angels (béisbol) 432 millones 2019 / 12 años Canelo Álvarez DAZN (boxeo) 370 millones 2018 / 5 años Mookie Betts LA Dodgers (béisbol) 370 millones 2020 / 12 años Francisco Lindor NY Mets (béisbol) 346 millones 2022 / 10 años Fernando Tatis Jr. San Diego Padres (béisbol) 345 millones 2021 / 14 años Bryce Harper Philadelphia Phillies (béisbol) 335 millones 2019 / 13 años

