El Athletic Club decide su futuro: así son los tres candidatos a la presidencia y sus proyectos deportivos

Este viernes 24 de junio está marcado en rojo en las oficinas del Athletic Club. El equipo bilbaíno tendrá jornada electoral para elegir a un nuevo presidente que sustituya a Aitor Elizegi, que ha estado los últimos cuatro años en el cargo.

Iñaki Arechabaleta, Ricardo Barkala y Jon Uriarte son los tres candidatos, cada uno con un perfil y con una propuesta en las que serán las décimas elecciones en el club vasco. Como curiosidad, será la primera vez que las urnas en las que voten los socios estén en San Mamés, donde se llevarán a cabo los comicios.

El primero de los candidatos, Arechabaleta, llega a estas elecciones con Marcelo Bielsa como gran argumento para lograr la victoria. El técnico argentino ya entrenó al equipo entre los años 2011 y 2013, dejando una profunda huella en Bilbao, con un fútbol y una plantilla que es recordada como una de las mejores del Athletic en las últimas décadas.

"Es otro Bielsa. Le veo más potente desde el punto de vista deportivo y humano. Ha evolucionado y es un profesional como la copa de un pino", ha afirmado el aspirante en el diario Deia.

Arechabaleta, que fue consejero delegado del grupo Vocento, ha afirmado que dedicará el 100% de su tiempo a gestionar el club rojiblanco. Ha hecho énfasis en la cantera y se ha referido a las de RB Leipzig, RB Salzburgo y FC Porto como ejemplos en este sentido.

Una metodología propia

Pero el proyecto de Arechabaleta, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, va más allá de Bielsa. Dentro del bloque deportivo, el candidato ha incidido en la necesidad de formar un equipo de profesionales que tendrá personal actual y nuevas incorporaciones para poder implantar "una metodología propia".

"A partir de ahí nos gustaría poder trabajar en un plan a ocho o diez años basado en grandes profesionales e inversión en nuevas tecnologías", ha explicado Arechabaleta en Deia.

El candidato se ha quejado en varias ocasiones de que las legislaturas sean de cuatro años, ya que considera que es un tiempo insuficiente para implementar cambios. "Hay que trabajar en un plan tan bueno que cambiar Lezama dentro de 4 años sea negativo para el club", ha dicho en los días previos a las elecciones. Entre las medidas que llevará a cabo se encuentran la evaluación de técnicos, profesionales, jugadores y metodología.

Una de las grandes incógnitas en la campaña de Arechabaleta es la figura del director deportivo, que todavía no ha sido desvelado aunque se espera que se conozca pronto. Entre los nombres descartados para este puesto se encuentran el de Julen Guerrero o José María Amorrortu.



En el caso de Ricardo Barkala, fue el candidato que tanteó a Pochettino, pero el hecho de que todavía tenga contrato con el PSG descartó la opción. Su propuesta para el banquillo será la de un viejo conocido en San Mamés, Ernesto Valverde.

Barkala, que desde 2018 ejerce como director del Puerto de Bilbao, también es capitán de la Marina Mercante y fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao entre 2003 y 2015. Sobre el caso Pochettino, contó en Onda Cero Bilbao que "tiene contrato en vigor con el PSG. Hay que ser respetuoso con las personas y la realidad es que tiene contrato en vigor, y mientras se dé ese circunstancia no puede ser. El simple hecho de dejar una puerta abierta perjudica al fútbol en general, y al profesional en particular. Mientras tenga contrato en vigor no hay nada que hacer. Y los plazos con los que son".

Marcelino, también descartado

Una vez descartada la opción del ex del Tottenham y prácticamente asegurada la de Valverde, también contestó cuando se le preguntó por la posibilidad continuar con Marcelino: "Habría que preguntárselo a Marcelino a ver. Me parece un técnico magnífico, una buena persona. Tengo una excelente relación. Me encantaría que estuviera Marcelino, pero dijo lo que dijo, lo respeto. Ahora mismo no le tengo en el radar", señaló en El Correo.

Sin embargo, se ha mostrado algo más distante cuando se ha hablado de Bielsa. Recuerda que a pesar de los buenos momentos deportivos, el entrenador argentino le dio varios dolores de cabeza a la entidad, como la disputa que trabó con los obreros de Lezama antes de iniciar su última temporada.

Sobre el resto de la parcela deportiva, Ramón Planes, exdirector deportivo del FC Barcelona y Getafe, entre otros, liderará la sección masculina y la exguardameta rojiblanca, Ainhoa Tirapu, se encargará del área femenina.

El tercer candidato es Jon Uriarte, emprendedor y fundador de la empresa Ticketbis, una plataforma de compraventa de éxito que fue vendida posteriormente a la multinacional eBay por 165 millones de dólares.

La campaña del bilbaíno, que es el más joven de los tres y es licenciado en Dirección y Administración de Empresas, se ha visto salpicada en las últimas horas por una polémica relacionada con el CEO de su campaña, el mexicano Carlos Aviña. Aviña debía ser su director deportivo, pero ha abandonado el proyecto tras salir a la luz unos tuits homófobos y racistas de su autoría.

Antes de este revés a tan solo cuatro días de las elecciones, Uriarte había explicado su programa electoral en distintos medios. "Nos hubiera gustado poder contar con Marcelino como opción, pero lamentablemente cuando contactamos con su entorno ya tenía tomada la decisión", ha explicado Uriarte, que si nada se tuerce también apostará por Valverde. Es decir, mismo plan que Barkala.

Fuera del banquillo, las líneas generales de su proyecto se basan en el proyecto a largo plazo y con un peso importante de las nuevas tecnologías y el Big Data. Uriarte espera conseguir tener "a los mejores vascos en las mejores condiciones posibles para su desarrollo futbolístico y humano", según dijo a El Correo.

Por otra parte, Uriarte sí ha confirmado a Xabier Arrieta (responsable fútbol femenino), Sergio Navarro (director de Lezama) y nuevos puestos que ya están cerrados pero que, al menos los nombres, no han sido revelados.

Una candidatura de récord

Cabe destacar que la candidatura de Jon Uriarte consiguió validar un total de 6.041 avales de los 6.428 presentados, siendo el primer precandidato con más firmas entre los socios del Athletic Club. Unas cifras que le han valido para entrar en el top-5 de recaudación de avales en la historia del Athletic, por detrás de Javier Uria (7.553), Fernando Lamikiz (7.357), Josu Urrutia (7.219) y de nuevo Fernando Lamikiz (6.504).

En cualquier caso parece que las elecciones serán ajustadas, no hay un candidato que haya sobresalido hasta ahora ni que se perfile como el claro ganador. Una situación que se asemeja a la de las últimas elecciones en 2018. En ese momento, Elizegi, que presentó cerca de mil avales menos, ganó las elecciones más reñidas de la historia del Athletic en cuanto al recuento final, con un estrecho margen de 85 votos frente a Alberto Uribe-Echevarría (9.264 frente a 9.179) en unas votaciones a las que acudieron el 46,77% de los electores.

