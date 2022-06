Los socios del Barça aprueban la activación de las palancas que mejoren la situación económica

El FC Barcelona podrá firmar acuerdos económicos para ceder hasta el 25% de sus derechos de televisión y la venta del 49% de Barça Licensing & Merchandising. Las dos palancas que llevó Joan Laporta a la Asamblea Extraordinaria de Socios han recibido el beneplácito de los compromisarios que han hipotecado parte del club con el objetivo de mejorar la situación este verano. La entidad se ha comprometido a obtener como mínimo 600 millones de euros entre las dos operaciones.

La Junta Directiva se ha visto abocada a llegar a esta solución por su situación de crisis económica prácticamente insalvable, sin poder invertir dinero en ningún fichaje para la próxima temporada, con una deuda astronómica de 1.350 millones de euros, unos fondos propios negativos de casi 500 millones y unas pérdidas acumuladas cercanas a los 600 millones. El Barça despedaza una parte de sus bienes para recibir dinero de forma inmediata y así poder fichar.

Laporta ha asegurado que tienen ofertas de "entre 200 y 300 millones" por la venta del 49,9% de BLM y "400 millones" por los derechos de televisión. En la primera votación, la venta de una participación de la filial de retail, 568 socios (84,6 %) votaron a favor, 65 en contra y 13 en blanco. En la segunda, que correspondía con la cesión de parte del dinero que reciben de las televisiones, la junta de Laporta recibió un apoyo mayoritario 494 (84,3 %) votos a favor, 62 en contra y 13 en blanco.

Laporta sigue manteniendo que no le ha quedado otro remedio. "Nos encontramos un coche de Fórmula 1, sin gasolina y con el motor gripado", ha revelado el presidente del Barça, quien luego explicó que con las primeras medidas adoptadas "logramos arrancar el coche, pero no rodaba". La opción que no contempla es la de la Sociedad Anónima Deportiva: "Mientras yo sea presidente, el Barça seguirá siendo de las socios".

"Las palancas financieras permitirán ir a boxes y luego entrar en la pista", aseguró un Laporta que apuesta por "competir contra clubes-estado sin perder nuestra independencia y sin perder nuestro modelo de propiedad". Todo para conseguir "los fondos propios en positivo" porque el Barça tiene ahora, como recordó Laporta, "500 millones en fondos negativos".

Laporta ha confesado que "en un 90%" tienen avanzadas las negociaciones con un inversor por el "10% de los derechos de televisión", lo que permitiría al Barça cerrar este ejercicio económico con beneficios. A partir de ahí tratarán de mover el resto de las palancas y seguir mejorando la economía diezmada. El club podrá lanzarse al mercado para intentar conseguir el fichaje de Robert Lewandowski, aunque espera que se produzcan otras ventas.

No ha faltado una referencia indirecta a los requisitos de la Liga y su presidente, Javier Tebas: "Hay personas con mucho poder, en organismos reguladores, que nos ponen muchos obstáculos de forma sistemática y obsesiva".

