Vasyl Kravets, futbolista del Sporting: "No se nada de la guerra, pero quiero ir y ayudar a Ucrania"

Son muchos los deportistas ucranianos que han demostrado su consternación durante este jueves por la situación que vive Ucrania tras la invasión de Rusia. En España, dos de los tres jugadores más importantes de este país han reaccionado. Primero lo hizo Roman Zozulya, del Fuenlabrada, en sus redes sociales, después lo ha hecho Vasyl Kravets, del Real Sporting de Gijón. El lateral izquierdo ha mostrado su disposición a ir a la guerra, aunque admite que es "solo un jugador".

En palabras a Radio MARCA, el jugador ucraniano se mostró muy afectado. "Digo la verdad: Quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma... pero la verdad es que quiero ayudar. Si pudiera ir, iría al frente a defender mi territorio. Es obligatorio para el corazón de los ucranianos", sentenció el joven futbolista de 24 años que tiene a parte de su familia en el país invadido.

El futbolista del Sporting pide que pare la guerra que comenzó en la madrugada del miércoles al jueves. "Estamos muy jodidos. Están matando a gente, a civiles, en hospitales... todo es culpa de Putin, no quiero decir que es culpa de Rusia, pero sí de Putin. Somos un país que quiere vivir tranquilo. No queremos atacar a nadie, queremos vivir bien y tranquilos", sentenciaba el futbolista ucraniano en el programa 'A Diario' de Radio MARCA.

Kravets corroboró estas palabras después en 'El Partidazo de COPE', de la Cadena COPE. "Mi familia no sé qué puede hacer ahí, se sienta en casa y no puede moverse por si hay bombardeos. Mi padre, mi hermano, mi tío, mis amigos... todos están allí. Vamos a defender nuestro país, no podemos rendirnos. Si quiere entrar con su gente, que entre. Hay muchos rusos que mueren pero ellos son los atacantes, nosotros somos los que nos estamos defendiendo", expresó.

Este jueves, el futbolista se ejercitó con el resto de sus compañeros del Sporting. "Mi cabeza no estaba en el campo. Durante todo el entrenamiento estaba pendiente del teléfono por si llegaba alguna mala noticia", explicó Kravets. "No sé cómo disparar ni nada, solo soy jugador de fútbol, para la guerra no soy importante pero si mi país me necesitase, yo iría", volvió a remarcar. Son muchos los ciudadanos ucranianos en España que están buscando la forma de acudir a defender su territorio.

También había hablado en declaraciones que recoge el club en su página web. "En esta situación solo hay un culpable: Vladímir Putin. Él lleva ocho años atacando a Ucrania. Es una mala persona, el único culpable. Quiere matar a muchas personas. Es una situación muy triste para mi familia y para mí. Gracias por el apoyo que estamos recibiendo", destacaba para el Real Sporting de Gijón el ucraniano.

