Dembélé rescata a Xavi en Linares y el FC Barcelona se clasifica para los octavos de la Copa del Rey

Remontada del FC Barcelona para solventar la papeleta de los dieciseisavos de final en Linarejos. El Linares marcó primero en la primera mitad aprovechando una buena contra que remató Hugo Díaz. El delantero no pudo ser el héroe del día después de la reacción culé en la segunda mitad. Xavi Hernández metió a los titulares habituales y Ousmane Dembélé puso el empate en el marcador. Ferran Jutglá hizo el segundo, pero los locales pudieron empatar después de un tiro al palo. [Narración y estadísticas: Linares Deportivo 1-2 FC Barcelona]

El reestreno de Dani Alves fue feliz después de una noche en la que sufrieron más de la cuenta. Los primeros 45 minutos fueron de mucho dominio de balón del culé, pero de nulo peligro sobre la portería local. La reacción al comienzo de la segunda mitad de Xavi introduciendo a tres jugadores como Gerard Piqué, Frenkie De Jong, que no terminó el partido tocado, y Dembelé fue definitiva.

Linarejos fue una fiesta en todo momento, sobre todo porque no dejaron de tener opciones de luchar por la eliminatoria. Los culés sufrieron hasta el último minuto, viéndose asediados con algunas jugadas a balón parado. También anularon un tanto a los locales por fuera de juego posicional de un jugador que estaba delante de un Neto que se metió en su propia portería el balón. No había VAR, así que no se revisó la acción ni por la intencionalidad, ni por la posición.

En cualquier caso Xavi consigue otra bocanada de oxígeno para seguir cogiendo confianza con un equipo que era un flan, que sigue transmitiendo dudas y que espera seguir inscribiendo jugadores para mejorar. Estarán en los octavos de final de la competición copera y ya miran al próximo objetivo: la Supercopa de España.

El susto

Desde el inicio quería hacer gala de su sello el Barça de Xavi. Los culés dominaron la posesión, los locales no podían discutir esta cuestión y tampoco querían hacerlo. La apuesta del Linares era la de aprovechar cada opción que tuvieran a la contra. De hecho, las llegadas del equipo culé eran más bien tibias. En los primeros 20 minutos no fueron capaces de tirar a portería más allá de dos oportunidades desde el córner aisladas.

En ese tiempo, estaba empujando el equipo local cada vez que salía a la contra. Rubén Sanchidrián lo había intentado dos veces llegando hasta el área, pero sus centros fueron muy flojos a las manos de Neto. Más clara fue la de Francisco Carnicer, que la enviaría por encima del larguero culé. Y cuando Ilias había respondido con una gran acción individual, llegaría el golpe del Linares.

¡ES EL GOL DE LA LOCURA! ¡ES EL GOL QUE HACE QUE TIEMBLE LINAREJOS! ️



Hugo Díaz es el héroe sin capa de un @Linares_Dptvo que no se cansa de soñar para ponerse por delante ante el @FCBarcelona_es



IMPRESIONANTE #CopaDelReyDAZN pic.twitter.com/k2v988FSik — DAZN España (@DAZN_ES) January 5, 2022

Un gran centro de Fran Carnicer lo aprovechó de una manera extraordinaria Hugo Díaz para rematar de cabeza a la parte baja del palo izquierdo de Neto. El brasileño no podía llegar a atajar el cuero y Linarejos explotaba. Los locales se adelantaban en el marcador y comenzaban a soñar con la sorpresa que sería tumbar al equipo culé.

El dominio seguiría siendo para el Barça desde ese instante hasta el final de la primera parte, pero no tuvieron ninguna ocasión clara. De hecho, cada vez que salía a la contra el Linares, lo hacía con peligro. Las internadas de Jordi Alba y Dani Alves eran en vano y los disparos desde la frontal como los de Nico González tampoco cogían portería.

La reacción

Xavi movía el banquillo al verse por detrás en el marcador. Piqué, Dembélé y Frenkie De Jong entraban al campo. Comenzaba a ser más constante ver a Razak, el guardameta del Linares. El francés tenía protagonismo con el balón y empezaba a encarar a la defensa. Así conseguiría el tanto de la igualada.

El primer gol per culminar la remuntada!



️ @Dembouz pic.twitter.com/BlcuGhlCjH — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 5, 2022

El hombre discutido por su renovación chutaba desde la frontal y el disparo, que botaba justo delante del portero, se colaba en la portería rozando el palo derecho de Razak. La sensación es que el guardameta cantaba un poco, pero el francés estaba siendo el más destacado del equipo.

El gol le sentaba fatal a los de Linarejos y al equipo, aún así no se esconderían a guardar el empate. El equipo local iba a por el Barça y lo pagó con una contra mortal. Ferran Jutglá remataba la acción que había comandado Nico González para poner por delante en el marcador al Barça.

Tendrían así más razones los pupilos de Alberto González de irse arriba y darían un nuevo susto a los culés. Cristian Carracedo enviaba un disparo a la madera desde la frontal del área, metiendo el miedo en el cuerpo a un Neto que no había reaccionado. Dembélé, desatado, tendría otra opción clara para hacer el tercero y sentenciar, pero también la enviaba al palo. También hubo un gol anulado a los locales por fuera de juego posicional de un jugador cuando Neto se había metido el balón en su portería.

Sigue los temas que te interesan