Luis Enrique: "No ha habido lista en la que Carvajal no hubiera estado si no es por la lesión"

Cita trascendental en la etapa de Luis Enrique como seleccionador de España. El combinado nacional se juega en dos partidos estar en el Mundial 2022 de Qatar. Grecia y Suecia serán los rivales que decidirán si la Selección está en la gran cita del próximo invierno. El asturiano ha introducido varias novedades en su convocatoria y ahora explicará sus decisiones en rueda de prensa.

Tensión

"Esto sí me genera presión, bastante más que la Nations League. Espero no transmitirle la presión a mis jugadores. Tendré que hacer un trabajo para interiorizarlo. Ningún partido tiene facilidades".

Carvajal

"Yo creo que no ha habido en la que si no hubiera estado lesionado, hubiera faltado. Es una pena por él. No ha pasado por buenas noticias y estoy muy contento por verle a su nivel otra vez. Ha hecho cambios, siempre ha sido un gran profesional y siempre hemos estado pendientes de él".

Xavi

"Era un rumor prácticamente anunciado. Ojalá le vaya bien y pueda conquistar muchas cosas con el Barça. Tiene un gran reto y le deseo la mejor de las suertes".

Ferran

"Los que ya me conoceis, sabéis que no arriesgo con los jugadores. Los médicos creyeron que estaba a buen nivel ante Francia. Me sabe mal por el City y Guardiola, les llamé para pedir perdón. No tomo riesgo nunca. Cuando están en duda, les invito a que no vengan. Incluso en finales. Recuerdo hablar con Ferran antes de la final".

El Barça

"Yo puedo hacer un análisis de lo que pasa en la Selección, no de un club. Aquí siempre tenemos la idea clara de que esto es un equipo, no una selección. Este equipo representa a todo el fútbol español y eso es lo que intentamos hacer".

Ansu Fati

"Vamos a tener mucho cuidado con los jugadores que vienen recién recuperados de lesiones. Ansu es un caso especial. Afortunadamente lleva jugando varios partidos, pero los futbolistas también aceptan que las lesiones forman parte de ellos. Vamos a intentar generar confianza para que si su estado es el óptimo esté con nosotros".

Renovación

"Es una cosa que hemos hablado entre dirección deportiva, presidente y yo. No habrá nada hasta después del Mundial. He repetido muchas veces que estoy encantado de estar aquí. Si no estuviera a gusto, no estaría aquí. No me interesa el futuro, me interesa esta concentración".

VAR

"A mí me gusta el VAR y el VOR. Siempre lo he defendido, me genera tranquilidad. Me gusta que el árbitro y el jugador sepan que si haces trampas te van a pillar. Eso no significa que el error se vaya a erradicar al 100%. Es positivo que haya errores incluso. Estoy a favor de hacer un poco mejor el fútbol".

Lateral izquierdo

"Ha sido la posición que más me ha costado por el rendimiento de Marcos Alonso, se lo ha ganado. Podía ser titular en estos dos partidos. Es injusto. Debo ser un poco masoca, me gusta tener estos problemas. Me gusta que el jugador tenga la sensación de que si se duerme, se le va el tren. Es la vez que más injusto he sido".

Gestión de la presión

"Por los jugadores no tengo ninguna duda. Va a haber presión, pero la situación es la que es. Con Grecia, jugar fuera de casa siempre es complicado, han cambiado de sistema y están más solidos. Con Suecia, allí no merecimos perder, pero no llegó ni el empate. Si quieres ser futbolista de alto nivel, tienes que aprender a convivir con esto. Tenemos una selección joven, pero con bagaje internacional".

Brahim

"Siempre nos planteamos cuando hay este tipo de jugador que actúa como mediapunta con libertad. Se puede adaptar a las dos bandas, domina las dos piernas con maestría. Trabajaremos su capacidad defensiva para que tenga más hueco en la selección. Podría jugar en banda, como interior e incluso como falso nueve. Es un jugador muy importante en su club ya y esperamos que pueda ser de mucha ayuda".

RDT

"Hemos valorado a todos los jugadores de la prelista. RDT está, Rafa Mir también... Hemos valorado la lista y es esta. Hemos traído dos jugadores más por tener más opciones y son de ataque".

Disculpas por Ramos

"No hace falta pedir disculpas. Si os traéis un poco de jamón y sidra, perfecto".

Mundial cada dos años

"No sé qué sería lo mejor. Lo que más me gusta a mi es la sensación que tienes en el Europeo o el Mundial, pero creo que si analizamos lo que le sucede al fútbol moderno es que haya un calendario unificado, porque si no el jugador sufre y se lesiona. Eso implica que el rendimiento del espectáculo se ve afectado".

Fabián y Ibrahimovic

"Ibra me sorprende, no por la calidad que siempre ha tenido, si no por la edad. Siempre ha sido un portento. Es un refuerzo para su país y espero que de manera colectiva podamos anular su potencial y a todos los jugadores de ataque de Suecia. Fabián está muy bien. Está jugando casi todos los partidos, pero tengo 25 jugadores y hablo de los que están. Fabián sabe lo que tiene que mejorar para estar".

Rodrigo Moreno

"Principalmente que juega mucho más, que está más acertado y que está más ágil. Las veces que ha venido en mi primera etapa estuvo muy bien. En Leeds le está costando más. Ahora está en un muy bien momento. Sé que va a venir con ilusión y motivación, con ganas para darnos lo que necesitamos. Es inteligente y tiene buen remate, le conozco muy bien y eso ha jugado a su favor".

Lesiones

"Se viven los partidos con angustia, porque vas viendo que los jugadores van cayendo lesionados y te apenas por ellos. Yo tengo la facilidad de poder contar con 40 ó 50 jugadores".

La Cartuja

"Era algo que todos deseábamos, el fútbol sin afición es menos fútbol. Para nosotros es interesante. Afrontamos uno fuera de casa en el que la afición jugará su papel, espero que podamos jugar la final real en nuestro estadio y que el césped esté bien".

Menos polémica

"Cada lista tiene que tener su polémica. Hay algunas artificiales, porque se han creado porque no había jugadores de un club cuando sí que había traído jugadores antes de esos clubes. No me interesa cuántos jugadores haya de cada club, pero polémica siempre habrá".

Banquillo del Barça

"Xavi en ese vestuario ha estado más que yo, así que puede darme más consejos él a mi".

