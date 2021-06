Busquets, de llorar por la Covid y verse fuera de la Eurocopa a ser el líder de España camino de octavos

La Selección comenzaba la Eurocopa con mal pie con el positivo por la Covid-19 de Sergio Busquets. La lista había dado mucho que hablar; el primer amistoso frente a Portugal, también. Pero lo que condicionó el resto de la preparación fue ese resultado que obligaba a todos a confinarse y a empezar a entrenar de forma individual. Incluso la Federación tenía que convocar de urgencia a la sub21 para jugar frente a Lituania. Mientras, el jugador del Barça, sin síntomas, solo esperaba un resultado negativo.

España tendría que jugar sus dos primeros partidos sin uno de los capitanes y líderes de la selección de 'Lucho'. Sin Sergio Ramos en la convocatoria, Jordi Alba y Busquets eran la única herencia que quedaba de la Selección campeona. Quizá el conformismo que venía arrastrando este grupo que había probado las mieles del éxito era una de las cuestiones que más se reprochaba a las anteriores convocatorias para las grandes citas.

Este miércoles, después de reincorporarse a la concentración y volver a coger la forma del grupo, Busquets ha hecho una demostración de compromiso y entrega con el grupo. Su impacto sobre el grupo ha sido esencial para lograr esta goleada ante Eslovaquia para clasificarse para la siguiente ronda. A pesar de que parecía que los mejores minutos del centrocampista culé parecían haber pasado, ha dado un clinic de posicionamiento sobre el campo y de liderazgo de la presión española.

No le hace falta marcar goles para ser determinante. Aunque Rodri no había desentonado en los dos partidos previos, Busquets ha subido la apuesta de Luis Enrique en cuanto a su propuesta de juego. Cada vez que ha pasado el balón por sus pies ha salido en ventaja para sus compañeros y, jugando casi siempre en campo rival, ha tenido una gran incidencia sobre la fluidez en el movimiento de balón que ha gozado el equipo. La realidad es que ha hecho mejores si cabe a Pedri y a Koke.

La emoción

Líder en el campo y también fuera de él. En una Selección a la que algunos critican por no tener carisma, Busquets hoy ha hecho un ejemplo de lo que necesitaba este equipo con sus declaraciones tras el encuentro. Si antes del partido ya había demostrado que aceptaba el reto de ser uno de los líderes, la emoción con la que ha expresado lo que ha sentido con el pitido final y con la gran victoria de España puede ser suficiente para que su valor crezca entre la afición.

"Estoy emocionado, lo he pasado bastante mal. He estado diez días en casa. No sabía si podía volver o no. El grupo es muy fuerte, nos ha hecho crecer", explicó el futbolista español entre sollozos. Ese inicio de Eurocopa ha marcado completamente la preparación. Faltaba puntería, pero este grupo también ha sufrido bastante con los acontecimientos que han vivido. Estar siempre en el candelero para un grupo tan joven no siempre es fácil de gestionar. Tener a jugadores como Busquets en el grupo hace que todo esto sea más sencillo.

Luis Enrique ha confiado en uno de sus jugadores fetiche y dejó claro en rueda de prensa por qué: "El partidazo de Busquets es de manual. Sabíamos de la importancia de Busi para el grupo. Ha estado a su nivel. Es un jugador bastante incomprendido. Pero es único". Ha encontrado un líder en él para el inicio de los cruces. Su experiencia y su coraje por tratar de demostrar lo que la Covid-19 trató de impedir son motivaciones suficientes.

