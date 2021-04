El perdón del millonario Abramovich por la Superliga: "No debimos tomar esa decisión"

Roman Abramovich, propietario del Chelsea, ha escrito una carta dirigida a los aficionados del club blue. En ella explica la adhesión de la entidad a la Superliga Europa y pide perdón a todos sus seguidores por "una decisión que no deberíamos haber tomado".

En ella explica que desde que el Chelsea se retiró de la Superliga, el propio Abramovich y la junta directuva se ha tomado unos días para hablar directamente con varios grupos de aficionados y escuchar sus opiniones y preocupaciones. Aquí la carta completa:

Carta del Chelsea

Nuestra ambición con el Chelsea Football Club siempre ha sido convertirlo en el mejor club del mundo, tanto en el campo como en la forma en que trabajamos, y retribuir a la comunidad fuera de él.

A letter to supporters of Chelsea FC. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 23, 2021

La decisión conjunta de unirse a la ESL fue impulsada por esta misma ambición. Cuando quedó claro que podría formarse una nueva liga, no queríamos que el Chelsea FC perdiera la oportunidad de jugar en una liga tan potencialmente prominente, ni queríamos arriesgarnos a que el Club se quedara atrás de nuestros rivales ingleses y europeos más cercanos en términos competitivos.

Como Club, estamos comprometidos con un diálogo abierto y regular con nuestros fanáticos y otras partes interesadas, pero, en esta ocasión, lamentablemente, debido a limitaciones de tiempo y restricciones de confidencialidad, esto no se logró.

Como surgieron preocupaciones después del anuncio, el Club dio un paso atrás para escuchar y hablar con los seguidores. Tras esas conversaciones y teniendo en cuenta las opiniones extremadamente fuertes en contra de la propuesta, reevaluamos nuestra decisión inicial y decidimos que no queríamos formar parte de esta liga.

También reconocemos el sentimiento que se había expresado sobre si la ESL se basó lo suficiente en el mérito deportivo. Esto es algo que nos preocupaba mucho desde el principio y estábamos seguros de que se habría abordado durante un proceso de consulta adicional con varias partes interesadas, junto con otros conceptos de la propuesta sobre los que teníamos reservas. Creemos firmemente que debemos proteger una estructura que permita a todos los clubes, jugadores y aficionados soñar y alcanzar el éxito.

Reconocemos que deberíamos haber abordado estos problemas antes de unirnos al grupo. El Propietario y la Junta entienden que involucrar al Club en tal propuesta fue una decisión que no deberíamos haber tomado. Es una decisión que lamentamos profundamente.

Otro factor importante en la decisión de retirarse fue el daño potencial a la reputación del Club y el trabajo por buenas causas. Se ha dedicado mucho esfuerzo al trabajo comunitario fuera de la cancha durante los últimos 17 años, y existía el riesgo de que se perdieran todos los esfuerzos del Club dirigidos por el Propietario en la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la homofobia y otros comportamientos discriminatorios. No podíamos permitirnos poner en peligro los importantes avances que hemos logrado en estas áreas, ni el trabajo vital y continuo de la Fundación Chelsea en otras áreas de nuestras comunidades.

Chelsea Football Club es, ante todo, un club arraigado en la tradición y la comunidad. También somos un club ambicioso y siempre nos hemos esforzado por ser los mejores. Para hacer eso, debemos esforzarnos constantemente por mejorar y, a veces, asumir riesgos.

Siempre damos la bienvenida a un debate sobre cómo nos desarrollamos como club y asumimos estos nuevos desafíos. Debe haber lugar para desacuerdos, debates y errores, y debemos concedernos el beneficio de la duda y comprender que todos tenemos el mejor interés del Club en el corazón. Los errores son inevitables, pero es la capacidad de abordar esos errores y avanzar juntos lo que nos hace fuertes como club y comunidad.

El Club siempre trata de ser abierto y transparente con sus seguidores, y seguimos comprometidos con esto en el futuro y tomaremos medidas para reconstruir la confianza de los aficionados que hemos disfrutado hasta ahora. Como tal, el Club renueva su compromiso de escuchar e interactuar con sus seguidores mucho mejor en el futuro. La Junta dirigirá consultas con grupos de seguidores y otras partes interesadas sobre nuevos mecanismos o estructuras que desarrollen y protejan la representación de los aficionados en el trabajo del Club.

Sin embargo, el Club pide que este diálogo se lleve a cabo de manera respetuosa. El abuso del que han sido objeto algunos representantes de clubes durante los últimos días no es aceptable. El antisemitismo, el sexismo, el racismo y las amenazas de violencia no tienen cabida en nuestra comunidad ni en esta discusión. Esperamos que nos ayude a asegurarnos de que se mantenga un tono respetuoso, incluso cuando no estemos de acuerdo.

Chelsea tiene una historia muy rica y sabemos que somos muy afortunados de participar en eso. El Club estuvo aquí antes que nosotros y estará aquí mucho después de nosotros. Nuestro trabajo es asegurarnos de que tengamos el mayor éxito posible hoy, así como construir para el futuro.

El Propietario y la Junta les agradecen su continuo apoyo al Club.