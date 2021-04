Gayá salva un punto para el Valencia y le complica aún más la vida al Alavés

Empate a un gol entre Valencia y Alavés en un duelo en el que los de Javi Gracia fueron claramente mejores, pero que pudieron perder de no ser por la aparición estelar de José Gayá en el minuto 90 del partido. Los babazorros se habían adelantado unos minutos antes gracias al tanto de Guidetti [Valencia 1-1 Alavés: Narración y estadísticas].

El Valencia fue superior durante casi todo el partido, yendo claramente de más a menos y gozando de sus minutos de mejor fútbol durante la primera mitad, cuando salió arrollando a su rival por completo. Sin embargo, fue el Alavés quien se adelanto en el partido y quien estuvo cerca de llevarse el gato al agua, lo que hubiera supuesto un importante paso para asegurar la salvación.

Se le escapó un triunfo vital al Alavés en los últimos suspiros después de aguantar el asedio valencianista durante todo el partido. Los de Javier Calleja lo tuvieron al alcance de la mano, pero se les terminó escapando en un despiste defensivo terrible que bien puede salirles caro a final de curso, ya que la salvación están en un puño.

Comenzaron los de Javi Gracia dominando el partido y exhibiendo un gran nivel de fútbol ofensivo, con llegada y mucha verticalidad, explotando su gran profundidad por banda con las subidas de los laterales y con las apariciones de jugadores como Guedes. El luso fue el mejor del partido, omnipresente en ataque y creando siempre estragos en la defensa del Alavés. El primer acercamiento fue suyo, en el minuto 8, con un lanzamiento de falta que se marchó alto.

Sin embargo, el Alavés no se quiso quedar atrás y respondió rápidamente con una jugada de puro vértigo. Llegada de Édgar por banda derecha, centro al corazón del área y aparición de Jota Peleteiro que la ponía en la misma escuadra. Gol del Alavés que, no obstante, fue anulado por fuera de juego en el inicio de la jugada. No sería el único.

Tras el ímpetu mostrado por los locales en el inicio del choque, el Alavés consiguió salir vivo de la quema y poco a poco fue estando más a gusto en el partido. La recta final del primer tiempo estuvo marcada por los continuos parones que hubo en el juego por faltas y golpes. Aún así, los de Javi Gracia concluyeron el primer acto volcados sobre la portería de Pacheco, aunque sin abrir la lata.

En el segundo tiempo, el Valencia empezó de nuevo mejor que su rival al igual que había pasado en el primer tiempo, creando mucho peligro por las bandas. Los locales estaban siendo especialmente incisivos por los costados, ganando con cierta facilidad la línea de fondo. Sin embargo, en ese segundo tiempo, el conjunto che consiguió ver portería, algo que no habían hecho en la primera mitad.

Todo nació de nuevo desde las botas de Guedes en una jugada realmente extraña. El portugués lanzó una pared y el balón, tras rebotar en varios jugadores, incluidos defensores del Alavés, le terminó llegando en una posición ventajosa. Tras quedarse solo delante de Pacheco, le cedió el esférico a Gameiro que la empujó a placer. El tanto, que entró en la portería babazorra en el minuto 57, fue anulado más de tres minutos después por el VAR por posición antirreglamentaria.

El Valencia no supo encajar el golpe de la no concesión del gol tanto tiempo después de haberlo celebrado y lo terminó pagando caro. Primero, con una doble ocasión de Joselu que cerca estuvo de poner el primer tanto del partido. Remate acrobático con paradón de Jaume y disparó que se marchó alto. Esos fueron los dos avisos del delantero antes de que llegara el primer gol del partido.

El Alavés se adelantó en el marcador gracias a un gol de Guidetti en el minuto 84. Saque de falta en largo, balón colgado al área que quedó suelto y el jugador del equipo de Javi Gracia, el más listo dentro del área, no dudó en aprovecharlo para batir a Jaume Domenech. Sin embargo, cuando todo parecía destinado a la importante victoria del Alavés, apareció Gayá para hacer el empate en el 90. Centro desde la derecha, remate de cabeza de Maxi y el lateral zurdo del Valencia y de la selección española apareció para poner las tablas en el marcador al aprovechar el rechace tras la parada de Pacheco. Empate que no deja satisfecho a ninguno, pero tampoco descontento.

