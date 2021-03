Ronaldo, de su perdón "a todas las madres" al Valladolid: "No me voy a quedar aquí para siempre"

Ronaldo Nazario siempre mucho qué decir y qué contar. En un reportaje con Sports Illustrated, 'El Fenómeno' ha hecho un repaso a varios de los momentos más importantes y curiosos de su carrera y ha hablado de su presente, que pasa por el Valladolid como su presidente.

Ronaldo pasó en 2018 a ser el máximo mandatario del club pucelano. Fue su forma de mantenerse ligado al fútbol: "Quiero estar cerca de los jugadores y ver qué necesitan, pero trato de no acercarme demasiado, de quedarme en mi lugar. No quiero ser el presidente que dice, quiero esto y aquello o de lo contrario ¡te echo!", cuenta sobre su desempeño en los despachos.

Eso sí, aunque asegura que es feliz en el Valladolid, tiene otros proyectos en mente: "No me voy a quedar aquí para siempre, porque tengo otras cosas para el futuro en mi mente. Pero es demasiado pronto para hablar de eso. Quiero hacer que este club sea mucho mejor y más grande que cuando llegué. Después de eso, veremos. Por ahora, hay que seguir trabajando y mantener al equipo en Primera", señala.

Hablando de sí mismo, ¿por qué Ronaldo se llama Ronaldo?: "El médico no cobró el parto porque mis padres no podían pagar, así que mi padre le llevó tres kilos de camarones que recogió en la playa y luego me pusieron el nombre del doctor", reconoce.

Ronaldo elige lo mejor de su carrera y, aunque elegir goles sea tan difícil en su caso, él lo tiene claro: "Amo todos mis goles, son como mis bebés, pero siempre elijo a los dos con Brasil contra Alemania en 2002. Dos años antes, por las lesiones, nadie creía que pudiera volver a jugar al fútbol. Fui el máximo goleador y ganamos el Mundial. Esos dos goles representan mi gran pelea durante dos años", señala.

Ronaldo Nazario

El famoso flequillo

De aquel Mundial, la nota llamativa la puso el peinado con el que apareció en la final: "Era horrible. Pido disculpas a todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte de pelo", recuerda casi 20 años después. Tenía una explicación: "Los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión", dice el brasileño que en la semifinal sufrió un problema muscular.

Su legado

Ronaldo será siempre recordado como una figura importante en Brasil y en la historia del fútbol. Él no se arrepiente de nada: "No me importa si la gente me recuerda como 'Ronaldo, el gordo' o 'Ronaldo, el fenómeno. Lo hice lo mejor que pude. Tuve una gran carrera y ahora comencé una nueva. Y también quiero ser el mejor". Además, cuenta un encuentro que tuvo con Michael Jordan: "Me dijo: 'Tú eres el Michael Jordan del fútbol'".