Mohamed, compañero de Bartomeu en el calabozo: "Al salir parecía más fresco que nunca"

La detención de Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona, ha copado los titulares de la actualidad deportiva de los últimos días. Pasó la noche en los calabozos de la comisaría de Les Corts junto a Jaume Masferrer para pasar a disposición judicial a la mañana siguiente. En las celdas coincidió con un joven que se ha hecho viral por un vídeo que subió a redes sociales junto a Bartomeu.

Su nombre es Mohamed. Este hombre compartió calabozos con Bartomeu y le 'cazó' a su salida a pie tras negarse a declarar ante la jueza por el caso Barçagate. Se hizo un vídeo con él que ha dado la vuelta al mundo y, además, le pidió la mascarilla a lo que el expresidente culé se negó.

Mohamed se pasó durante la noche del martes por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero. Contó en primera persona cómo fue la noche en la comisaría con Bartomeu y Masferrer allí presentes en una de las celdas.

Mohamed quiso compartir en el programa de radio el motivo de su detención: "Estaba por el Paseo de Gracia y, justamente, había gente quemando coches de policía, rompiendo tiendas, etc. Me encontraba en mitad de unos disturbios por las protestas por la detención de Pablo Hasél, me dieron una paliza y me metieron en un furgón de la Policía, aunque yo no tenía nada que ver".

En ese momento desconocía la detención de Bartomeu: "No sabía que estaba allí cuando yo llegué a la comisaría, pero había muchas cámaras". Ya en su celda, "enfrente estaban los chicos que quemaron los coches de la guardia urbana", comentó.

Bartomeu, separado de los violentos

A Bartomeu le vio justo a su salida de la comisaría a la mañana siguiente, tras recoger sus pertenencias: "Cuando salgo de la celda camino en una fila recta y voy a que me devuelvan mis pertenencias. Ahí hay un sitio privado y veo dos personas de traje saliendo. La gente suele ser joven, vestida de chándal... Pensé que era un abogado", dijo.

Y fue entonces cuando Mohamed fue corriendo a hacerse una foto con Bartomeu: "Le pedí una foto y un vídeo a Bartomeu y el vídeo ha llegado a otros países y a Dubai. Y ese video ha superado el millón de reproducciones". De la Morena le preguntó por cómo vio al expresidente azulgrana y el joven fue sincero: "Parecía más fresco que nunca, con su chaqueta su camisa muy bien planchada".

