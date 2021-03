Todibo, explosivo: se desquita con el Barcelona todavía bajo contrato

El Barcelona vuelve a estar en medio de la polémica tras saltar por los aires el caso del 'Barçagate' con las detenciones de Josep María Bartomeu y varios miembros de su equipo cuando era presidente culé. Eso se une a una crisis deportiva que ha llevado al club a dejar de ser tan competitivo como años atrás. Sin embargo, a Todibo no le interesa ni una cosa ni la otra.

Sorprenden las palabras de Jean-Clair Todibo, que sigue bajo contrato con el Barcelona pese a estar a préstamo en el Niza de la Ligue-1. En una rueda de prensa explosiva, Todibo se desquitó con su club y, entre otras cosas, no se quiso mojar sobre una posible remontada de los culés contra el PSG en el Parque de los Príncipes. Todibo solo piensa en el Niza tras su paso negativo por el Benfica.

Todibo no tiene interés en el Barcelona hasta el punto que ve escasos partidos y solo por una razón: "Sinceramente, no me interesa lo que pasa en el Barcelona. Veo los partidos de vez en cuando cuando mis amigos franceses juegan como Ousmane Dembélé, Clément Lenglet o Samuel Umtiti. Los veo solo porque son ellos. Pero después de eso no sigo al Barça necesariamente. Estoy centrado en el Niza, es lo más importante para mí. Hoy soy un jugador del Niza, no un jugador del Barcelona. De qué sirve soñar con la defensa del Barcelona cuando el fin de semana juego contra Rennes o Nimes".

Jean-Clair Todibo EFE

Posible remontada

Y sobre una posible remontada en Champions del equipo bajo el que sigue en contrato contra el PSG fue más rotundo: "Honestamente, eso no me interesa en absoluto. O lo hacen o no lo hacen. Ese no es mi problema. No sé si la gente entiende a qué me refiero", dijo.

[Más información: La maldición de ser el presidente del Barcelona: de Núñez a Bartomeu con la cárcel como final]