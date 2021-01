7 de 9

El Barça Femenino jugaba contra el Madrid CFF este fin de semana. La expedición culé se vio obligada a viajar hasta la capital, pero ya allí se enteraron de que el partido se había suspendio. Jenni Hermoso se ha quejado en Twitter.

"Pensarían... "estas chicas de Barcelona que vayan a ver la nieve que si no hasta dentro de otros 12 años no la podrán ver de cerca"

Pues no, no entendemos como se nos permitió viajar. Venga 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor.