El Valladolid se aleja del infierno y mete al Getafe en problemas

Victoria del Valladolid para comenzar el año con buen pie. El conjunto pucelano no había tenido un buen inicio de curso y se colocaba en los puestos de descenso, pero este triunfo frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez provoca que los blanquivioletas cojan algo de aire y se coloquen incluso por encima del cuadro azulón. [Narración y estadísticas: Getafe 0-1 Valladolid]

El Getafe pudo contar con Damián Suárez, Cabaco y Nyom para recibir al Valladolid en el Coliseum. Los tres jugadores fueron baja para el último partido del año contra el Atlético y con su regreso, Bordalás pudo contar con su teórico once titular. Más problemas tuvo Sergio González, ya que Marcos André, Orellana y Raúl Carnero no estuvieron disponibles para el duelo liguero.

Sin embargo, el conjunto pucelano no notó las importantes ausencias y salió al verde del Coliseum Alfonso Pérez con una gran intensidad. Su situación apremiaba, ya que los blanquivioletas estaban en descenso y una victoria no solo les sacaría del pozo, sino que haría que superarsen en la tabla al Getafe. Dicho y hecho, aunque costó.

Masip para, Weissman marca

El portero del Valladolid se convirtió en protagonista desde el principio. No lo tuvo fácil para dejar su portería a cero y es que Cucurella se mostró muy incisivo por banda izquierda desde el inicio del choque. Dos remates suyos significaron los dos primeros avisos del Getafe.

No llegó el Valladolid hasta que en el minuto 37 no solo llegó, sino que cantó bingo. Kike Pérez la puso desde la izquierda. No llegó Cabaco a despejar y dejó solo a un Weissman que no perdonó. Gol para los pucelanos y un escenario nuevo en el Coliseum para los dos equipos.

El gol azuzó a Bordalás. El técnico decidó mover su banquillo para intentar al menos empatar la contienda contra el Valladolid. Pero los blanquivioletas olieron la sangre y siguieron llevando el timón del encuentro en Getafe. Incluso pudieron ampliar su ventaja en el marcador en el 51. Otra vez Kike centró desde la banda izquierda para esta vez encontrar a Jota. En esta ocasión Rubén Yánez sí que evitó el tanto rival y lo hizo desde la misma línea de gol.

Después tuvo el segundo Toni Villa de cabeza, pero su testarazo se marchó fuera de la portería de Rubén Yáñez por muy poco. Reaccionó el Getafe y aunque se puede decir que tarde, a punto estuvo de lograr firmar las tablas con un disparo de falta de David Timor que sacó Masip para sacar del descenso a los suyos.

Getafe 0-1 Valladolid

Getafe: Rubén Yáñez; Damián, Cabaco, Djené, Olivera (Patrick, 82'); Nyom (Portillo, 46'), Arambarri, Maksimovic (Timor, 66'), Cucurella; Ángel y Mata.

Valladolid: Masip; Luis Pérez, Bruno, El Yamiq, Nacho; Roque Mesa (Javi Sánchez, 89'), Fede San Emeterio; Jota (Hervías, 71'), Toni Villa (Oscar Plano, 71'), Kike Pérez (Alcaraz, 84'); y Weissman (Sergi Guardiola, 84').

Goles: 0-1, 37' Weissman.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité castellano-manchego). Amonestó a Djené (m.58), Cabaco (70), Damián (74), del Getafe; y a Luis Pérez (86) y Alcaraz (87), del Valladolid.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 17 de La Liga, disputado a puerta cerrada y sin público en el Coliseum Alfonso Pérez (Getafe, España).