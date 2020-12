Dalma Maradona ataca al abogado de 'El Pelusa': "No voy a parar hasta que se haga justicia"

La familia de Diego Armando Maradona se sigue rompiendo en pedazos mientras siguen pasando los días de la muerte del astro argentino. Mientras 'El Pelusa' descansa ya en paz ajeno a todas las polémicas que han surgido después de su fallecimiento, su entorno sigue mostrando una imagen lamentable.

Las críticas y las disputas entre las personas que más cerca estuvieron del exjugador argentino siguen llamando y mucho la atención. Existe una guerra absoluta dentro del entorno más cercano a Diego que no cesa de lanzarse ataques y acusaciones, unas veces a través de los medios de comunicación y otras veces a través de las redes sociales.

Así ha ocurrido esta vez en el durísimo ataque lanzado por Dalma Maradona, la hija mayor de Diego fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe, y el abogado de 'El Pelusa', Matías Morla. La relación entre ambos es pésima y con la muerte del '10' todo ha saltado por los aires.

Diego Armando Maradona y Matías Morla, abogado y último representante del 'Pelusa'

Matías Morla se hizo más famoso hace tan solo unos días cuando pretendía encontrar a través de redes sociales a las personas que se hicieron fotos con el cadáver de Diego Armando Maradona mientras lo preparaban para el multitudinario velatorio en la 'Casa Rosada' de Buenos Aires.

En ese momento, el abogado comenzó una caza para que las personas que cometieron tan deleznable acto fueran encontradas y puestas a disposición de la policía, aunque lo que terminó ocurriendo es que alentó a las masas más extremas de los maradonianos y de los aficionados a Boca Juniors que pretendían tomarse la justicia por su mano contra estas personas.

Sin embargo, ahora la voz cantante no la ha llevado el letrado del astro argentino, sino que ha sido su hija mayor quien le ha señalado duramente con un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. Dalma Maradona apunta y dispara contra Matías Morla y le advierte que no va a parar hasta ponerle delante de la justicia para que pague por todo lo que ha hecho.

Dalma Maradona, en el palco de Boca Juniors, devastada Reuters

El ataque de Dalma

Este ha sido el mensaje dedicado por Dalma: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'... Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente... Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... ¡Nos vemos ahí y si tienes alguna duda me la preguntas a mí cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social...".

Así de directo era el ataque de Dalma Maradona que, bajo su mensaje, agregaba el nombre de Matías Morla para que no quedara duda de a quien iba dirigido su publicación. Además, el letrado de Maradona en los últimos años de su vida se enteraba de esta manera que la familia del jugador, especialmente sus hijas Dalma y Giannina, quieren llevarlo a juicio para que pague por todo lo que consideran que ha hecho. Nuevo capítulo en las polémicas de la familia de Diego Armando Maradona.

[Más información: Maradona y las revelaciones tras su muerte: gastaba más de 100.000 euros cada mes]