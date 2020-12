Alarma Covid-19 en el Valencia: aislamiento por "un caso sospechoso"

El Valencia anunció este martes que tiene entre los jugadores de su primera plantilla un posible segundo positivo por coronavirus, que se uniría de confirmarse al de Denis Cheryshev, que se conoció la semana pasada. El club informó que "en las últimas pruebas rutinarias de Covid-19 realizadas este martes se ha detectado un posible caso sospechoso dentro del primer equipo, por lo que ha quedado, en consecuencia, aislado en su domicilio, al igual que sus contactos estrechos".

En el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna no estuvieron con el grupo, además de Cheryshev, los lesionados Jasper Cillessen, José Luis Gayà y Hugo Guillamón. Tampoco estuvo, sin que se haya comunicado ninguna lesión, el atacante Kang In Lee. La entidad explicó que dado este posible segundo positivo "se ha activado el protocolo Covid siguiendo los estrictos criterios de los protocolos de LaLiga y del propio club, y se está a expensas de la confirmación definitiva".

Cheryshev se perdió el choque contra el Atlético de Madrid de este último fin de semana, mientras que el resto de jugadores disponibles dieron negativo en los test antes del partido. El Valencia ya realizó unas pruebas extra a sus jugadores el lunes de la semana pasada tras comunicar el Alavés, su rival del domingo anterior, el positivo de Manu García.

Comunicado oficial ️ ️ — Valencia CF (@valenciacf) December 1, 2020

Entre las novedades que introdujo la nueva fase del protocolo que estableció el club tras el contagio de Cheryshev está la de que los jugadores no se cambiaron en el vestuario sino en las gradas del estadio Antonio Puchades y que la sesión se realizó con los futbolistas separados en pequeños grupos y minimizando los contactos.

Lío institucional

Todo esto sucede mientras, institucionalmente, el club sigue en una situación límite. Anil Murthy, restó este lunes importancia a los movimientos de oposición a la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club y vinculó las protestas que ha habido con gente violenta en una entrevista organizada por LaLiga con periodistas de dieciséis países diferentes cuya transcripción publicó el club en su web.

"Hay un pequeño grupo del que puedes leer cosas a veces en la prensa. Para ser honesto, no tengo mucho tiempo que dedicarles... Su interés no es precisamente el bien del club. La gente retirada, los 'ex', necesitan cosas que hacer. Se mantienen ocupados involucrándose en cosas en las que no deberían involucrarse", señaló.

"No me preocupa mucho lo que puedes leer en la prensa. Unos pocos cientos de personas fuera del estadio, la mayoría de ellos gente violenta involucrada en actividades ilegales... No me interesa mucho. Lo que me interesa y lo que queremos es involucrarnos con la gran mayoría de los aficionados", apuntó. Murthy dijo que lo que les importa de verdad son "la gran mayoría de los aficionados, la mayoría silenciosa" y desacreditó las denuncias que ha habido sobre supuestas irregularidades en algunos fichajes.

Fichajes

En esta faceta, Murthy lo apuesta todo a la casa. "Decidimos reestructurarnos. Hasta los 6 años solo queremos valencianos que tengan aquí sus familias. Habrá casos como el de Ferran Torres, sin duda, pero mantener a la mayoría sería mucho mejor", destacó. "Lo segundo que estamos haciendo", añadió, "es crear un enlace contractualmente. Eso es algo que hemos cambiado y bueno, lo verás con Yunus Musah y muchos otros jóvenes como Hugo González, Fran Pérez, Facu… Estamos preparados para mantenerlos en el Valencia CF por ambos factores: lo emocional y lo contractual".

