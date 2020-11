10 de 10

Francesco Totti ha superado el coronavirus y ha avisado a todos sus seguidores de lo mal que lo ha pasado con la enfermedad.

"Hola a todos. Como sabéis, en estas últimas semanas no he estado bien. Ahora estoy recuperado y puedo decirte con cierto alivio que he tenido el Covid y no ha sido un paseo: fiebre que no bajaba, saturación de oxígeno baja y las fuerzas que se me iban. El diagnóstico fue un golpe al corazón: neumonía bilateral por infección de Sars Cov2. Visto lo temprano del diagnóstico he podido curarme en casa. Quince largos días, pero ahora que todo ha pasado quiero dar las gracias a todos los que han estado cerca de mí y un agradecimiento especial al profesor Alberto Zangrill, a la profesora Monica Rocco y a Silvia Angeletti. El Covid se puede superar con la adecuadas precauciones e indicaciones".