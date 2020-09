La curiosa queja de Rodri tras la 'manita' del Leicester: "Merecimos ganar, no hicieron nada"

Pep Guardiola aterrizó en el Etihad Stadium para no ser un técnico más. El conjunto de Manchester buscó en el técnico catalán el hombre con el que cimentar una verdadera estructura de club, implantar una idea de juego y de cómo trabajar y crecer en base a ella. Y parecen haberlo conseguido, porque sus futbolistas siguen a pies juntillas su victimismo habitual.

Al menos ha sucedido así tras la sonrojante derrota del Manchester City frente al Leicester en la tercera jornada de la Premier League. Los de Guardiola encajaron una contundente 'manita' y sumaron su primera derrota en liga al caer por 2-5 con una auténtica exhibición de Jamie Vardy, autor de un hat-trick.

El conjunto de Guardiola consiguió adelantarse en el marcador con un tempranero gol de Mahrez a los cuatro minutos de partido. Sin embargo, a partir de ese moment todo fueron desgracias para los citizen que llegaron a encajar cinco goles de forma consecutiva. Más tarde, con el 1-5 en el electrónico del Etihad, Aké maquilló el resultado con su primer gol con la camiseta del City.

Sin embargo, a pesar del contundente varapalo sufrido, para algunos jugadores del equipo de Pep Guardiola, la derrota no solo no fue merecida, sino que llegaron a afirmar que el Leicester no había hecho nada en todo el partido, solo meterse atrás. Este fue el caso del mediocentro español Rodri.

"El fútbol no ha sido justo con nosotros. Tal vez sea culpa nuestra, tal vez sea su fuerza... pero es muy difícil de explicar. Hicimos muchas cosas buenas para ganar el partido", se lamentaba el exjugador del Atlético de Madrid en BBC Radio 5 Live. Sin embargo, sus quejas no se quedaron ahí.

"Para mí, tuvieron suerte. Un equipo como el Leicester viene aquí y juega con 11 tíos detrás del balón". Así calificó el planteamiento de Brendan Rodgers y sus jugadores, que, para haberse metido todos detrás del balón consiguió llegar alguna que otra vez peligro hasta la meta de Ederson, la cual fue batida hasta en cinco ocasiones.

Sin embargo, Rodri rizó el rizo con una curiosa queja que llamó la atención de todo el mundo que no daba crédito a las palabras del español tras el severo correctivo sufrido por el equipo de Pep Guardiola, que acaba de cerrer el fichaje de un nuevo defensa por una cantidad cercana a los 70 millones de euros.

"Soy joven y trato de aprender de cada partido, pero encuentros como éste donde el rival no hace nada te dejan un poco confundido. No es la manera que me gusta de jugar". Así de extraña y contundente fue la queja de Rodri, que afirmó que el rival que le acababa de meter cinco goles en el partido no había hecho nada.

Seguramente su técnico pensaría algo parecido, aunque si los de Brendan Rodgers hubieran conseguido realizar algo bien en el choque quizás el resultado habría dejado dejado el 2-8 del Bayern al Barça en una mera anécdota. Curiosa cuanto menos la queja de Rodri, que ya ha visto como el primer pinchazo del City en la Premier ha hecho acto de presencia.

