Luis Rubiales, reelegido presidente de la RFEF: seguirá hasta 2024

Luis Rubiales ha sido reelegido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El exfutbolista, que ya ocupaba ese cargo desde hacía dos años tras la salida de Ángel María Villar, continuará, al menos, un mandato más, tras haber sido elegido de nuevo y arrasar en la votación celebrada este lunes.

La asamblea para elegir al nuevo presidente se ha celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a la que acudieron prácticamente los 95 asambleístas que ejercieron su derecho al voto en favor del actual presidente. Rubiales arrasó en las votaciones y estará al frente de la Federación en los grandes eventos futbolísticos que se producirán en los próximos años

Se han registrado un total de 105 votos, de los cuales 95 fueron a favor de prolongar el mandato de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Además, se produjeron 10 votos en blancos y 5 que fueron decretados como nulos. Unos resultados que confirman la victoria de Rubiales y que le permitirán estar de nuevo al frente del fútbol nacional.

Luis Enrique se saluda con Rubiales RFEF

De esta forma, Rubiales se asegura así estar en los próximos eventos del deporte español, siempre y cuando se puedan producir y la situación sanitaria provocada por el coronavirus lo permita. En especial, Rubiales podrá asistir en representación del fútbol nacional a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán en el verano de 2021, al igual que a la Eurocopa, suspendida también este año y que se celebrará al final de la presete temporada.

A la asamblea acudió la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que quiso estar presente en el acto de reelección de Luis Rubiales como presidente de la federación, puesto que ocupa desde el año 2018. Irene Lozano quiso tomar la palabra para expresar su opinión acerca de los resultados.

"El fútbol es importante en nuestro país y tiene una gran responsabilidad social. Se acaban de cumplir diez años del triunfo en el Mundial de Sudáfrica, un éxito que unió al país. El fútbol es reputación para la marca España".

Irene Lozano, presidenta del CSD RFEF

La asamblea tuvo lugar en el salón de actos Luis Aragonés de forma presencial, pero bajo unas estrictas normas de seguridad para que todos los asambleístas que acudieron al acto pudieran hacerlo de forma segura y sin poner en riesgo su salud ni la de las personas allí reunidas.

También acudió al acto el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que añadió que "Luis Rubiales lleva en el ADN la palabra fútbol y su pasión. Comienza una nueva etapa en la que cada día será un objetivo. No llegaremos al final si no somos conscientes de la importancia que tiene el trabajo en el día a día. Y elegís para eso a un líder natural que es Luis Rubiales. Elegimos a una persona y a un equipo, pero no solo a eso que vemos, sino también lo que está dentro del pensamiento y del trabajo que es igual de importante. El fútbol seguirá siendo el deporte rey y un referente de la marca España".

Las palabras de Rubiales

Más tarde fue el momento de Luis Rubiales, que tomó la palabra para expresar sus emociones y sus sentimientos tras conocer que había sido reelegido por segunda vez consecutiva como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Rubiales, agradecido por ser elegido presidente de la RFEF de nuevo RFEF

"Estoy muy emocionado y me siento muy honrado porque me hayáis dado de nuevo vuestra confianza. A toda mi gente, a la gente de la RFEF, estoy muy agradecido. Gracias por cómo estáis trabajando para que esta Federación llegue lo más lejos posible. Voy a dialogar con la firmeza de buscar el bien general y no solo de unos pocos. Voy a luchar por ese millón cien mil licencias".

"Quiero hacer un alto en el camino para destacar a María de los Ángeles García Chaves. Eres la primera mujer elegida para la Comisión Delegada". Rubiales también aprovechó su intervención para acordarse de los árbitros: "No hay un solo país en el mundo que tenga más árbitros al máximo nivel, y en mujeres exactamente igual. Hasta ahora los árbitros de 1ª y 2ª no tenían nómina ni seguridad social. Y ahora sí. Lo hemos conseguido".

Rubiales quiso sacar pecho por su gestión durante la pandemia: "Durante la pandemia nos decían que iban a desaparecer más clubes que nunca, y la realidad es que no hemos tenido descensos y hemos crecido un 20%. Es la 2ª vez en la historia que no desciende nadie por impagos. Quiero poner en valor la figura de los Presidentes Territoriales. Son la columna sobre la que se edifica esta casa. Quiero mostrarles mi agradecimiento eterno".

[Más información: Jorge Garbajosa, reelegido presidente de la Federación Española de Baloncesto hasta 2024]