La RFEF aclara la polémica del primer gol del Celta ante el Valencia

El Celta de Vigo se impuso en Balaídos al Valencia por 2-1. Un partido en el que Iago Aspas fue el gran protagonista con su doblete, aunque siempre con el permiso de la polémica.

El primer gol del delantero español llegó después de una polémica jugada por la cual ahora la RFEF emite un comunicado para aclarar lo sucedido después de que saliesen a la luz unas imágenes en la que se confirmaba que el gol era ilegal y que durante la retransmisión del encuentro no se vieron.

La jugada comenzó con una genialidad de Nolito, quien avanzó desde el centro del campo con el balón, regateó a cuatro rivales y cerca del área metió un gran pase de gol ante el que Aspas no perdonó frente a Doménech.

La incertidumbre llegó entonces ya que el tanto todavía tardó en subir al marcador unos minutos. Desde la sala del VAR se estaba certificando la jugada y el gol, pero después de este tiempo, se confirmó que Iago Aspas estaba en posición legal en el momento del pase de Nolito.

Una derrota sin excusas, aunque todavía seguimos a la espera de una imagen de VAR con línea y de la revisión de todas las acciones decisivas en el área . Da igual qué temporada leas esto... pic.twitter.com/9UEtOTPehU — Valencia CF (@valenciacf) September 19, 2020

Las quejas de los ches no tardaron en elevarse y es por este motivo, y ante las dudas sobre el videoarbitraje, por lo que la Federación, a través de su página web, ha emitido un comunicado oficial en el que defienden que el error fue "humano" y no de la empresa Hawk-Eye, ya que las imágenes que constataban el fuera de juego no fueron recibidas por el árbitro del VAR.

Comunicado íntegro de la RFEF

"Ante diversas informaciones aparecidas en el día de hoy, en relación con el partido de ayer entre el Celta de Vigo SAD y el Valencia CF SAD, referidas a la jugada que propició el primer gol, la RFEF considera conveniente informar de siguiente:

1- Se analizaron, como siempre, todas las imágenes del partido y de la jugada en cuestión en la Sala VOR de forma inmediata y se constató por medio de las imágenes y las líneas trazadas por el VAR que no existía fuera de juego.

Se adjuntan las imágenes de las líneas.

2- La RFEF, por medio del CTA, ha realizado una investigación interna de los motivos por los que dichas imágenes que sí constaban y eran analizadas por el árbitro de VAR no pudieron verse en televisión durante la retransmisión del partido.

3- Se ha constatado que fue un hecho aislado y totalmente ajeno a la propia RFEF, al tratarse de un error OPERATIVO de un técnico de la empresa que presta los servicios tecnológicos del VAR, el que propició que estas imágenes no llegaran a la productora, y consecuentemente, no se emitiesen por televisión.

4- La RFEF quiere mostrar asimismo, la plena satisfacción con el rigor y la profesionalidad de la empresa HAWK EYE, quien ha mejorado notablemente la medición del fuera de juego así como otros aspectos técnicos, a la vez que lamenta este fallo humano ocasional.

Es objetivo común de la RFEF y de HAWK EYE la búsqueda de la excelencia y por ello ambas entidades mantendremos esta misma semana las pertinentes reuniones con el fin de establecer las pautas adecuadas y que el servicio prestado sea cada día mejor".

[Más información: Iago Aspas lidera el triunfo del Celta frente al Valencia y sella la primera victoria en Liga]