Iago Aspas lidera el triunfo del Celta frente al Valencia y sella la primera victoria en Liga

El Celta de Vigo se ha impuesto por 2-1 al Valencia en el último encuentro celebrado este sábado y correspondiente a la segunda jornada de Liga. El equipo vigués, que no pudo pasar del empate en su primer partido de la temporada frente al Eibar, ha sumado los tres puntos gracias a la actuación estelar de Iago Aspas [Narración y estadísticas: Celta de Vigo 2-1 Valencia].

El de Moaña fue el autor de los dos goles de su equipo, el segundo de ellos de penalti, y selló así la primera victoria en Liga del equipo vigués. El Valencia lo intentó hasta el final en unos últimos minutos de infarto en los que el marcador no se movió a pesar de las numerosas ocasiones de las que disfrutaron ambos equipos. El gol del Valencia fue obra de Maxi Gómez.

El Celta tuvo un prometedor inicio de partido. Óscar García cargó el ataque con pólvora con Denis Suárez, Emre Mor, Nolito y Aspas; movilidad y ritmo alto que permitió al equipo celeste apoderarse de la pelota.



Los primeros avisos fueron un tiro lejano de Denis Suárez y otro de Emre Mor. Después, llegó una genialidad de Nolito que culminó Aspas: Nolito avanzó desde el centro del campo con el balón, regateó a cuatro rivales y cerca del área metió un gran pase de gol que coronó Aspas ante Doménech. El árbitro esperó unos minutos para certificar el tanto, hasta que la sala VAR validó la posición de Aspas. Ese gol calmó la alegre cadencia del Celta, aunque el conjunto gallego continuó cómodo, bien colocado, con el partido bajo control.

Rubén Vezo intenta escapar de la presión de Denis Suárez EFE

El Valencia asomó poco por ataque, salvo un tiro desde fuera del área de Kondogbia mediada la primera parte. El equipo de Javi Gracia tuvo la pelota pero careció de pegada. Se igualó el choque. Sin embargo, el Celta fue más vertical, más ágil. Cerró el primer tiempo con un lanzamiento de Beltrán, un contragolpe de Aspas y Emre Mor que finalizó con un disparo potente del turco y un tiro de Olaza con bote envenenado de la pelota.



La ventaja celeste reventó nada más abrir la segunda parte, pues el Valencia solo necesitó treinta segundos para empatar, con un centro de Wass desde la derecha que cazó con precisión Maxi Gómez, más rápido que Murillo.



No se angustió el Celta, pese al empate. El equipo vigués se rearmó con otra genialidad: un espléndido tiro de falta de Iago Aspas, imparable. Minutos después de ese segundo gol rozó otro el Celta. Un error defensivo de Gabriel Paulista colocó a Nolito mano a mano con Doménech. El duelo lo ganó el portero. El guión se asemejó al del primer tiempo. El Valencia fue creciendo, sin apenas crear oportunidades. Solo un cabezazo de Paulista obligó a estirarse a Ivan Vilar.



El Celta esperó refugiado en su campo. Contuvo al Valencia y salió con rapidez, ambicioso, exhibiendo plenitud física. Nolito acabó un contrataque con un tiro cruzado. Más peligro celeste llegó en los diez minutos finales, con un lanzamiento de Brais Méndez al travesaño y otro de Baeza al poste, varios minutos en los que el conjunto de Óscar García acorraló al Valencia, sin el premio del gol.



El Valencia sacó algo de carácter en los minutos finales. Fue la única vez en la que presionó con energía a su rival: un tiro de falta de Maxi Gómez, que sacó Iván Villar con una buena parada, un mal remate de Diakhaby y un cabezazo desviado de Paulista, ocasiones insuficientes para evitar la derrota en Balaídos.

Celta 2-1 Valencia

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo (Araujo, 79'), Olaza; Tapia (Veiga, 79'), Beltrán (Okay, 66'); Denis Suárez (Baeza, 66'), Emre Mor (Brais Méndez, 71'), Nolito; Aspas



Valencia: Doménech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayá; Musah (Sobrino, 84'), Esquerdo (Correia, 74'), Kondogbia, Guedes (Vallejo, 46'); Kang In (Remeseiro, 46'), Maxi Gómez



Goles: 1-0, 13' Aspas; 1-1, 46' Maxi Gómez; 2-1, 56' Aspas.



Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño). Amonestó a Tapia y Okay por parte del Celta y a Escudero, del Valencia



Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Abanca Balaídos sin aficionados.