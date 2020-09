La Federación de Francia responde a Neymar: "El racismo en el fútbol apenas existe"

El fútbol francés sigue impactado por lo sucedido en el partido entre el Marsella y el PSG. Un clásico de la competición que terminó con una tangana, varios expulsados y serias acusaciones de racismo del brasileño Neymar al español Álvaro González. El delantero del conjunto parisino agredió al defensa con una colleja y se expone a serias sanciones.

Neymar ha asumido su responsabilidad. Sin embargo, ha defendido su actuación sosteniendo que se produjoron insultos racistas contra su persona y que, ante la inacción de los colegiados, acabó actuando por su propia mano. Pese a estas denuncias de racismo, la Federación de Fútbol de Francia ha querido salir al paso negando que este tipo de actuaciones sean habituales en el fútbol.

Noël Le Graet, en declaraciones para BFM Business, ha querido cerrar filas sobre el buen comportamiento que hay en la mayoría de partidos de fútbol, extendiendo esta lucha por la igualdad racial a todo el mundo del deporte. Según el dirigente, el ejemplo de que no existe apenas racismo es que todos celebran los goles de jugadores negros.

"En un partido puede haber discrepancias. Cuando un negro marca un gol, todo el estadio se pone de pie. El racismo en el deporte, y en el fútbol en particular, es un fenómeno que existe poco o nada", ha subrayado en la emisora francesa.

Además, aunque Le Graet ha asegurado que no escuchó los insultos que denuncia Neymar, ha explicado que "el comportamiento de los jugadores no fue ejemplar" y que, un partido que "toda Francia" estaba esperando, "no salió bien". Es más, desde la FFF aseguran rechazar por completo ese tipo de altercados. "Lo deploramos. Es una lástima. No fueron capaces de mantener la calma ni de hacer el espectáculo que esperábamos", ha trasladado el presidente del organismo galo.



En los próximos días se espera que la LFP detalle las sanciones definitivas por la tangana y, entre otras, confirme si existieron esos insultos racistas que denuncia Neymar y que acarrearían una importante sanción a Álvaro González.

La carta de Neymar

El brasileño, por medio de una carta en sus redes sociales, criticó la actuación de los colegiados y se reafirmó en su denuncia. "En nuestro deporte, agresiones, insultos, forman parte del juego, de la disputa, no puedes ser cariñoso. Entiendo a este chico en parte. Todo es parte del juego, pero el racismo y la intolerancia no es aceptable", espetó el delantero.

"¿Debería haberlo ignorado? Hoy con la cabeza fría digo sí. Sin embargo, mis compañeros y yo pedimos ayuda a los árbitros y nos ignoraron... ¡Ese es el punto! Acepto mi castigo porque yo debería formar parte del deporte limpio, pero espero que 'los agresores' también sean castigados. El racismo existe, pero nosotros tenemos que pararlo, no más, suficiente".

El PSG, igualmente, mostró su total respaldo al delantero y pidió el posicionamiento de todas las partes. "El club recuerda que no hay lugar para el racismo en la sociedad, en el fútbol o en nuestras vidas y pide a todos que se pronuncien en contra de sus manifestaciones en todo el mundo".

