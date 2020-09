El árbitro César Noval no podrá estar en Segunda: la RFEF le impidió hacer las pruebas físicas

Nuevo lío entre la Real Federación Española de Fútbol y César Noval, el árbitro linier que ha descendido a Segunda División por hacer pública su amistad con algunos futbolistas de Primera. El colegiado del comité valenciano recibió la indicación para acudir a las pruebas físicas previas al inicio de la temporada, cumplimentó la solicitud y se presentó en el lugar donde las tenía que pasar, pero el Comité Técnico de Árbitros, organismo de la RFEF, no le dejó pasar las pruebas.

La Federación, que no ha querido hacer ningún comentario sobre este asunto, habría alegado a Noval un "defecto de forma" en su confirmación, motivo por el que no le dejaron someterse a las pruebas que tienen que pasar de forma obligatoria todos los árbitros antes de poder ser designados para algún encuentro. De esta forma, el colegiado no podrá correr la banda con el banderín hasta que no le pueda pasar de alguna manera estas pruebas.

César Noval ha explicado en un comunicado en forma de vídeo cómo se llegó a esta situación. "El pasado viernes 4 de septiembre a las 20:00 horas estaba convocado para realizar las pruebas físicas del principio de temporada. Me presento a las mismas, en tiempo y forma, y me indican que no puedo acceder al recinto deportivo para realizarlas debido a que hay un defecto de forma en mi renovación", explica el colegiado.

El árbitro César Noval denuncia que la RFEF le impidió hacer las pruebas físicas

"A sí mismo, me indican que debo regresar a mi domicilio y que no estoy adscrito a la categoría de Segunda División. Me pongo en contacto con el CTA y me indican que así es. Les insisto en que he remitido mails con fecha del 29 de agosto confirmando mi renovación y con los datos que solicitaba el CTA y me indican que no es la forma correcta de hacerlo", continúa Noval.

El 'defecto de forma'

Todo esto se debe a que deben hacerlo a través de la página web con su usuario y claves, pero es que, tal y como confirma Noval, habían bloqueado su sitio en el área privada, así como en las diferentes plataformas que utilizan para trabajar. Visto que no podía hacerlo de esta manera, el árbitro se pone en contacto vía mail para tratar de solucionarlo, le dan el visto bueno a que rellene un documento con los datos necesarios y lo envía antes de la fecha que debía comunicarlo. Hasta que se presentó al lugar donde hacían las pruebas, no le comunicaron que hubiera algún problema con que hiciera el procedimiento de esta manera.

"Los últimos hechos acaecidos demuestran que el Comité Técnico de Árbitros no se adscribe a una disciplina deportiva, si no que busca otros elementos. Si es verdad que mi relación con la prensa, con futbolistas o mi actividad como cirujano plástico no suponían un problema, no entiendo por qué ahora me veo en esta situación", explica el colegiado después de haber visto cómo le descendían sin razones deportivas y ahora no le han permitido hacer las pruebas.

