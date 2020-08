El Inter de Milán estalla: el árbitro no revisa un penalti del Sevilla por mano de Diego Carlos

La polémica no faltó en la primera mitad entre el Sevilla y el Inter de Milán. El cuadro italiano protagonizó unas airadas protestas por un posible penalti que no se señaló y que, además, no fue ni revisado por el colegiado en las pantallas del estadio. Las imágenes muestran cómo el esférico toca en el brazo de Diego Carlos tras un disparo del Inter.

El partido transitaba por el minuto 16. El Inter atacaba y el Sevilla intentaba rechazar las envestidas con el 1-1 en el marcador. El encuentro estaba rápido y de ida y vuelta. Cualquier cosa podía pasar. Y, entre ellas, una acción tan polémica como la ocurrida y que acabó con el colegiado amonestando al banquillo italiano.

Barella recibió un balón dentro del área. El jugador levantó la cabeza e intentó rápidamente poner el esférico, picado y entre dos jugadores, para que Lukaku recibiera y se plantara solo ante el guardameta del Sevilla. Fue ahí cuando Diego Carlos, con el brazo algo despegado del cuerpo, tocó lo justo para que ese balón no llegara al destino previsto.

Las protestas del Inter fueron inmediatas. Tanto de los jugadores como del propio cuerpo técnico. El árbitro solo pitó saque de banda tras el despeje del Sevilla y evitó irse a las pantallas del estadio para revisar la acción. Simplemente se acercó al banquillo de Conte para avisar y, segundos después, amonestar con tarjeta amarilla al entrenador italiano.

