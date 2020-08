El Bayern culmina la goleada ante el Chelsea y mete miedo al Barça

El Bayern Múnich no dejó lugar a dudas y se clasificó a cuartos de final de la Champions League al derrotar este sábado 4-1 al Chelsea con dos goles de Robert Lewandowslki, uno de ellos de penalti, uno de Ivan Perisic y uno de Corentin Tolisso. [Bayern Munich 4-1 Chelsea: Narración y estadísticas]



Los bávaros habían llegado al partido con un pie y medio puesto en cuartos de final y, si alguien había creído en la posibilidad de un milagro del Chelsea que tenia que remontar el 0-3 de la ida, muy pronto se acabaron las dudas.



En el 10 Lewandowski abrió el marcador al convertir un penalti. La pena máxima se había producido por una falta de Willy Caballero que había tenido que enfrentar sólo a Robert Lewandowski tras un pase al área de Serge Gnabry. En el 25 llegó el segundo gol, marcado por Ivan Perisic a pase de Lewandowski en una jugada que se inició con una pelota que Thomas Müller robó a Kovacic.

Thomas Muller, durante el partido ante el Chelsea REUTERS

El Bayern tenía claras ventajas en cuanto a posesión de pelota y hasta ese momento era el único equipo que remataba a puerta. El ritmo del partido no era alto, el Bayern parecía no necesitarlo ante un Chelsea sin mayores argumentos que, sin embargo, no quiso entregarse por completo y tras el gol de Perisic empezó a hacer más esfuerzos ofensivos

El primer remate de los ingleses llego en el minuto 26, por intemedio de Hudson-Odoi, y Manuel Neuer desvió a saque de esquina. En el 28 Hudson-Odoi marcó pero el gol fue anulado por fuera de juego de Tammy Abraham en la jugada previa. El descuento llegó en el 44, que aprovechó un error de Neuer que soltó centro que le llegó raso desde la banda izquierda.

Poderío bávaro

Pese al gol del Chelsea la eliminatoria ya estaba liquidada. De la primera mitad del segundo tiempo, lo más notable fue un tirón que tuvo Jerome Boateng en una jugada dividida y que creo nerviosismo en el Bayern de cara el partido de cuartos contra el Barcelona.

Boateng volvió al campo pero el entrenador, Hansi Flick, no quiso correr riesgos y lo sustituyó por Niklas Süle, que cumplió en su primer partido oficial desde octubre y en su segunda aparición después de una rotura de ligamentos cruzados. Flick movió además el banquillo para evitar que Thiago Alcántara o Joshua Kimmich fuesen sancionados por acumulación de amarillas.

Corentin Tolisso entró por Thiago y marcó el tercer gol en el 75 con un remate dentro del área pequeña a centro de Lewandowski desde la banda izquierda. Por Kimmich entró Alvaro Ordiozola que hizo el centro para el cuarto, que marcó Lewandowski de cabeza.

Bayern - Chelsea

Bayern: Neuer; Kimmich (Odriozolo, 70'), Boateng (Süle, 63'), Alaba, Davies; Thiago (Tolisso, 70'), Goretzka; Gnabry (Javi Martínez, 81'), Müller, Perisic (Coutinho, 64'); y Lewandowski.

Chelsea: Caballero; James, Zouma, Chistensen, Emerson; Kante, Kovacic, Mount, Barkley; Abraham y Hudson-Odoi.

Goles: 1-0: min 10, Lewandowski de penalti, 2-0: min.25, Perisic. 2-1: min. 44, Abraham. 3-1: min. 75, Tolisso. 4-1: min 84, Lewandowski.

Árbitro: Ovidiuo Alin Hategan (Rumania) amonestó a Caballero y Emerson.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena de Múnich.