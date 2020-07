Revolución en la Liga Femenina tras acabar con la lista de compensación: "Es una cláusula de rescisión encubierta"

Justicia y deporte suelen estar más relacionados de lo habitual. Los tribunales son el escenario perfecto para resolver las tensiones que existen en cada disciplina, donde se entremezclan intereses contrarios, situaciones novedosas y ganas de sacar el máximo rédito económico posible.

En pleno auge del fútbol femenino en España, esa crispación ha hecho acto de presencia y ha sido la Audiencia Nacional la encargada de intervenir. El pasado miércoles se hacía pública una sentencia en la que no se entraba a valorar el fondo de la cuestión.

El tribunal estimaba la demanda impuesta por Futbolistas ON, sindicado de futbolistas, contra la AFE y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino por la llamada 'lista de compensación'. Esto es, una lista a la que los clubes inscriben a las jugadoras menores de 23 años que acaban contrato esta temporada y que pueden ser fichadas por otros equipos del país.

La explicación de este método es algo complicada, pero el funcionamiento es muy simple. Un club inscribe a las jugadoras, establece una cantidad y el equipo interesado paga esa cifra para hacerse con la jugadora. En caso de que no se produzca ese movimiento para el traspaso, la jugadora se queda en el club con una subida de sueldo del 7%. El problema es que el precio del fichaje, no negociable, podría ser 200 euros o 500.000, como en muchos casos.

Esto, al menos, era lo que estaba establecido hasta hace unos días. La sentencia de la Audiencia Nacional, sin embargo, deja sin efecto esta lista para los clubes que no que no están asociados a la ACCF: Real Madrid, Athletic Club y FC Barcelona. Igualmente, las jugadoras no inscritas en los sindicatos firmantes del convenio no tendrán que hacer caso a esta medida.

De las 17 jugadoras inscritas en la lista de compensación, 10 tuvieron comparecencia escrita y firmada donde manifestaron su disconformidad con las cantidades que sus clubes habían fijado para su salida.

El Athletic Club femenino celebra un gol Athletic Club

EL ESPAÑOL, para analizar esta sentencia que se considera histórica, habla con Tamara Ramos, una de las partes que ha celebrado la resolución de la Audiencia Nacional como representante de Futbolistas ON y que ya espera seguir mejorando el convenio del fútbol femenino que tanto costó elaborar.

Las claves de la sentencia

Futbolistas ON, este sindicato que lucha contra la mayoritaria AFE, se muestra contento por el resultado. Les dan ganas de seguir luchando. Quieren aportar su granito de arena al mundo del fútbol femenino. Para ello, han estado en constante contacto con jugadoras y clubes, sobre todo para analizar cuál debía ser la estrategia que tenían que llevar a cabo ante la Justicia para lograr un éxito como el cosechado.

¿Por qué se firma un convenio con esta 'lista de compensación' tan dañina para las jugadoras? Por un simple despiste, aunque parezca mentira. Sale, según relata Tamara Ramos, "del artículo 20 del convenio colectivo", el cual "pone textualmente que el club fijará libremente la cantidad". Un verdadero agujero que los equipos han aprovechado para sacar la mayor cantidad de ingresos posibles.

"Han puesto cantidades astronómicas para el fútbol femenino", cuentan desde Futbolistas ON, porque las cantidades van desde cifras normales para el sector hasta algunas de 500.000 euros. Medio millón en plena crisis económica y hablando del fútbol femenino, aún en crecimiento en todo el país. Las jugadoras afectadas "han terminado el contrato ya", por lo que "no es una cláusula de rescisión" como tal. Pese a ello, reconocen que es una "cláusula de rescisión encubierta".

Ona Batlle durante un entrenamiento con el United @OnaBatlle

Esta lista de compensación lo que busca es premiar los derechos de formación. Unos derechos que no tienen ningún sentido en el fútbol femenino porque ni son reconocidos por la FIFA dado que "las cantidades son bajas", ni son fieles a la realidad. "Los derechos de formación son una inversión que el club hace en ti. Y aquí hay casos en los que les cuesta dinero jugar", explica Ramos.

Por si fuera poco, "en muchos casos" las jugadoras ni se han 'criado' en esos equipos que buscan beneficiarse de los derechos de formación. "Esos importes no corresponden a los derechos de formación", recalcan desde el sindicato en cuestión. Para comprenderlo, un ejemplo. Ona Batlle, formada en La Masía y jugando dos años en el Levante, aparecía en la lista con un precio de 500.000 euros. El Levante, obviamente, no tendría que tener ningún derecho de formación.

El triunfo judicial

Desde Futbolistas ON hablan con sinceridad. A pesar de estar en contra de la forma en la que se ha elaborado la lista de formación, dejan claro que la "Audiencia Nacional no ha entrado a valorar eso", puesto que "al final es un contrato privado" que ya se ha firmado por todas las partes.

Parte del equipo de Futbolistas ON en la Audiencia Nacional Futbolistas ON

"No ha entrado al fondo", recalcan, "pero como no está publicado en el BOE, a todos los no firmantes no se les tiene que aplicar. Uno de los puntos más importantes es que no puede tener carácter retroactivo. "Hay mucha discusión, pero habrá más noticias sobre esto", adelanta Tamara Ramos.

Su posición es sencilla: "Nosotros no pedimos la anulación del convenio, pedimos la anulación de la lista. Y nos la ha dado parcialmente para los no firmantes". Por ello, ya tienen "un camino a trazar" cuyo primer paso es "liberar a estas 17 jugadoras". Se avecinan meses de trabajo y de hecho, desde este sindicato nos aseguran que seguirán estudiando diferentes aspectos que consideran lesivos.

La batalla de sindicatos

La batalla legal que se ha librado no solo ha tenido intereses económicos y deportivos de los clubes, sino también de alguno de los sindicatos que forman parte del día a día del fútbol nacional. AFE es el mayoritario, y el que elaboró el convenio junto a los clubes de la asociación. Pero su actitud, según afirma Ramos, no es del todo colaborativa.

"AFE ni ha respondido y la Asociación se negó y no quedó otra que ir a la Audiencia Nacional", asegura acerca de los momentos previos a la demanda. ¿Por qué AFE no termina de colaborar? Porque en este juego judicial y sindical entró UGT, sindicato estatal que levanta ciertos recelos en AFE.

"Quieren mantener el monopolio", apuntan. "A UGT esto de la lista le parecía un ultraje. Nosotros convivimos muy bien porque pensamos que cuanto más seamos mejor, más fuerza hacemos". Sin embargo, "AFE quiere estar solo". El hábitat del sindicato, que también atraviesa momentos difíciles por las dudas sembradas sobre David Aganzo.

"Son 43 años de monopolio y cuesta asumir que no están solos. Reciben 15 millones porque estaban solos. Hay 7 millones de derechos audiovisuales". Cifras que se tendrían que repartir y que, aunque por el momento no se hace, desde Futbolistas ON ya adelantan que pelearán para que sea así.

Revolución en la liga

Las próximas semanas serán bastante movidas en la liga femenina. El año que viene ya contarán con el Real Madrid, tras esa transición del club con el CD Tacón. Todo un impulso a la competición que, además, contará con el empujón de esta sentencia. Se podrá frenar lo que era un boquete que permitía a clubes extranjeros 'robar' a las estrellas del país. "Una fuga de talentos", nos definen.

"Fuera no tienen que pagar nada", por lo que se han producido salidas dolorosas para la competición. "El límite es hasta el 4 de octubre. Los servicios jurídicos están evaluando todo y a partir de la semana que viene empezaremos a tener noticias". Por lo tanto, cuenta atrás para una revolución total.

Entrenamiento del Real Madrid Femenino Real Madrid CF

Mientras tanto, "todas las que están en la lista se están entrenando por su cuenta". Algo que, según el contacto que han tenido con las jugadoras, es "moralmente muy duro". "Pero siguen preparándose para poder incorporarse en el equipo que desean. Elegir dónde quieren trabajar".

Ese es su gran objetivo. Tener la capacidad de escoger dónde jugar sin que les bloqueen el futuro con cifras astronómicas. "Les da igual el 7%", esa cantidad que les tienen que subir del sueldo si no fichan por nadie, porque lo que quieren es "elegir dónde jugar".

Al fin y al cabo, la lista de compensación se ha usado como un "abuso por parte de algunos clubes", que optaron por tirarse "un órdago" ante la justicia y que ahora perderán grandes ingresos de dinero.

Real Madrid, Barcelona o Athletic podrán fichar a cualquier jugadora de la lista gratis. Pero, aparentemente, el beneficiado parece el club blanco. La entidad merengue sabía que judicialmente esta demanda iba a salir adelante, por lo que se movió en el mercado ya en febrero. Maite Oroz, uno de los grandes talentos nacionales, estaba entrenando en Valdebebas antes de conocer la sentencia gracias a esa confianza jurídica del club blanco.

Pero, igualmente, las jugadoras de estos tres clubes tampoco tienen fijada ninguna cantidad para salir. "No tienen derecho ni a exigir cantidades ni a pagarlas". El arma de doble filo que supone ya se ha cobrado su primera víctima: "El Athletic tenía en la lista a dos jugadoras. Y pedía 500.000 euros. Ahora no pueden pedir nada". Se avecinan movimientos pero, ante todo, con la libertad de las jugadoras y sin el control absoluto de los clubes.

