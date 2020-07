El Marbella Fútbol Club presenta su nueva casa: un estadio de Champions

El Marbella Fútbol Club y el ayuntamiento de la ciudad han presentado este viernes el proyecto para el que será el nuevo estadio del equipo, definido como una joya urbanística y un nuevo símbolo para el municipio. Esta ha sido la idea que se ha querido transmitir desde la empresa gestora de club, que tiene ambiciosos planes para el conjunto marbellí.

Con Óscar Ribot a la cabeza, CEO de Best of You, empresa que realiza la gestión del Marbella FC, el proyecto se ha presentado en sociedad dando a conocer los principales detalles de la nueva infraestructura que supondrá un punto clave de la ciudad malagueña.

El estadio tendrá capacidad para 18000 espectadores y contará con 2000 plazas de aparcamiento subterráneo. El nuevo feudo se construirá en el mismo emplazamiento en el que se encuentra hoy el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas y, además de no tener pista de atletismo, contará con una amplia zona comercial y hotelera, haciendo del emplazamiento un auténtico parque del disfrute.

Óscar Ribot, CEO de Best of You, en la presentación del Nuevo Estadio del Marbella FC

En el acto de presentación, Óscar Ribot ha reconocido que la construcción del nuevo estadio siempre fue uno de los objetivos de la nueva gestión del club. Además, afirma que la nueva infraestructura se convertirá en un nuevo símbolo de la ciudad en la zona de 'Puerto Banús' hacia la que la gente mirará con admiración.

Tras la presentación oficial del proyecto, es momento para que dirigencia política de la ciudad estudie la proposición e inicie, junto al resto de partidos políticos, los procedimientos adecuados para que el nuevo estadio del Marbella FC pueda ser una realidad.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad Ángeles Múñoz, se mostró encantada con la iniciativa y con el proyecto, ya que lo considera un "proyecto de ciudad" que merece el calificativo de emblemático y que se nota que está detrás de una idea sólida y seria que busca crear un camino próspero tanto para el club como para la ciudad, y que es deber de todo recorrerlo juntos.

Un proyecto para la ciudad

La nueva construcción pretende además tener una gran rentabilidad económica y ofrecer un espacio de 4000 metros cuadrados dedicados al sector VIP. La obra constará de dos edificios, los cuales estarán conectados por diferentes pasarelas que pasarán de un lado a otro de la calle por encima de la calzada, dejando la calle principal debajo.

Presentación del Nuevo Estadio del Marbella FC

Esta construcción, con un estilo futurista y moderno que contará entre otros adelantos con el techo del estadio corredizo, formará uno de los campos más destacados de España y de Europa. En el acto también participó Manuel Cardeña, concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Marbella.

Se estima que la obra pueda durar alrededor de los tres años, y contará con modernas zonas en todos y cada uno de sus rincones, tanto para la comodidad de los espectadores como para otros sectores como el de prensa. Esta nueva obra abre un espacio infinito de posibilidades para el uso del estadio para albergar desde partidos internacionales como grandes eventos en un marco único e incomparable, por lo que supone un gran salto para toda la ciudad, a pesar de que provenga de una iniciativa privada.

