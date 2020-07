El palo a Messi desde Francia: "¿Griezmann tiene miedo de un niño medio autista?"

No están muy contentos en Francia con lo que está sucediendo con Antoine Griezmann en el Barça. Uno de los personajes que menos pelos tiene en la lengua, Christophe Dugarry, ha cargado contra Leo Messi por la situación del ex del Atlético. "¿Griezmann tiene miedo de qué? ¿Tiene miedo de un niño que mide 1,50 y que es medio autista? Puede ponerle un pastel en la boca a Messi si tiene un problema", sentenció el exjugador culé en su programa Team Duga de RMC Radio.

No solo cargó contra Messi, también lo hizo contra Quique Setién haciéndole responsable del mal rendimiento del francés. "Es un entrenador que se tambalea. Setién es muy amable, pero no tiene el nivel. No sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está totalmente sobrepasado por la situación. Estoy seguro que no tiene nada en contra de Griezmann, simplemente es un incompetente", apostilló el que fuera delantero del Barça.

El revuelo que ha causado en Francia el hecho de que el jugador haya perdido su sitio en el once titular y, ante el conjunto rojiblanco, Setién decidió sacarle al campo en el minuto 90 del partido. Solo jugó cuatro minutos en total, lo que duró la prolongación del partido. Tras ello, el cántabro anunció que hablaría con Griezmann para explicarle las razones de su decisión.

Je suis profondément choqué @RMCsport vous devez virer ce monsieur de votre chaîne.



À moitié autiste... , des milliers de personnes souffrent de ce trouble mental .... pic.twitter.com/mbc9U5Xjr3 — Lucas (@lucas__hby) July 1, 2020

Este jueves, L'Equipe lleva en su portada el titular "El miedo al fracaso" con una fotografía de Griezmann. Ninguna de las dos partes, ni club ni jugador, parece contenta con su situación. De hecho, durante los meses en los que volvió a aparecer el nombre de Neymar Jr. vinculado al Barça, el del jugador francés se vinculaba a la operación para acabar en el PSG.

La familia, al ataque

Dugarry no ha sido el único en meter más leña al fuego. Alain, padre del jugador, no ha dudado en atizar a Quique Setién tras su suplencia ante el Atlético de Madrid y su salida al campo en el minuto 90. "Para tener este tipo de conversación necesita tener las llaves del camión y este no es el caso, solo es un pasajero", sentenció en sus redes sociales.

Lo mismo hizo su hermano Theo. "Quiero llorar seriamente. Dos minutos...", escribió también en sus redes sociales con varios tuits. Tanto su padre como el pequeño de los Griezmann borraron sus publicaciones después de unos minutos en las redes. El calentón en la familia era serio cuando vieron el gesto de Quique Setién con el jugador del Barça.

Ansu Fati y Riqui Puig se han situado por delante del jugador francés en la rotación según lo visto en los últimos días. Ante el Atlético el centrocampista salió de inicio, mientras que el extremo salió antes que Griezmann al campo. El delantero no es ni tan siquiera el jugador número 12 para Setién.

[Más información: Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona: "Leo Messi no manda en el club, pero da su opinión"]