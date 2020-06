Bruno Soriano, entre lágrimas: "Llegué a pensar que lo mejor era no seguir"

El Villarreal, que venía de conseguir tres victorias desde el reinicio liguero, empató contra el Sevilla en el Estadio de La Cerámica. Pero el resultado, esta vez sí, no era lo más importante. Si este partido quedará en el recuerdo de los aficionados del conjunto amarillo y de los españoles es por la vuelta a los terrenos de juego de Bruno Soriano.

Casi al final del tiempo reglamentario, Javi Calleja dio la alternativa al que fuera internacional español. 1.128 días habían pasado desde la última vez que Bruno Soriano se vistió de corto para defender el escudo del 'submarino amarillo'. Tres años de ausencia por culpa de las lesiones.

"Hubo momentos muy duros", dijo el futbolista nada más acabar el encuentro ante el micrófono de Movistar+. Era su día y su emoción era la de todos los aficionados de La Liga: "No te voy a mentir, hubo momentos duros que he pensado que lo mejor era no seguir porque son muchas decepciones. Son tres años y ha sido difícil pero estoy muy contento hoy para ayudar hasta el final al equipo".

Unas lágrimas que emocionan.

3 años, 1 mes y un día después, ha vuelto Bruno Soriano. #VolverEsGanar pic.twitter.com/hN8u0etrsf — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 22, 2020

"Hay que perseguirlo y ayudar al equipo en lo que pueda. Ha sido una alegría para mí, para toda la gente del club, mi familia, la afición y mi novia que han estado ahí. No sé qué decir porque hace tanto tiempo que no jugaba…", comentó un Bruno Soriano que admitió que pese a los pocos minutos que estuvo sobre el verde intentó "dar lo máximo".

El Villarreal, rendido a Bruno

Las redes sociales echaban humo con el regreso del capitán, quien dijo después del encuentro que estaba "muy contento por todo". "Por mí, claro. Había intentado volver con el equipo muchas veces y no se había podido dar. Es una alegría muy grande para mí para toda la gente del club y por mi familia", afirmó. El Villarreal le dedicó después varios vídeos.

Han tenido que pasar 1.128 días, pero cada uno, cada minuto y cada segundo de ellos, ha merecido la pena para volver a verte sobre el césped, el lugar al que perteneces.



Te estábamos esperando, capitán: #VuelveBruno pic.twitter.com/DCJDoVE4yt — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2020

"Han tenido que pasar 1.128 días, pero cada uno, cada minuto y cada segundo de ellos, ha merecido la pena para volver a verte sobre el césped, el lugar al que perteneces. Te estábamos esperando, capitán", escribió el club de Castellón en sus redes. Para después enseñar lo que se vivió en el vestuario.

Sí, ganar es muy importante, pero que tu gente te reciba así...



¡Te lo mereces, capitán !



Así ha sido la ovación que se ha llevado Bruno Soriano en el vestuario tras su esperado regreso. #VuelveBruno



pic.twitter.com/Lr78w5EY9P — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2020

Aplausos y mucha emoción. Bruno Soriano ha vuelto. Lo celebra el Villarreal y también el fútbol español. Ha regresado el gran capitán del 'submarino amarillo': "Ahora voy a intentar auyudar al equipo hasta el final, cinco minutos lo que me dé el míster".

[Más información: Villarreal y Sevilla empatan en el regreso de Bruno Soriano]