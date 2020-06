De Gea la vuelve a liar y sufre la grave amenaza de Roy Keane: "Le daría de puñetazos"

El regreso del Manchester United a la Premier League tras el parón no fue de la mejor manera. Los red devils empataron a uno contra el Tottenham que dirige José Mourinho. El portugués Bruno Fernandes marcó de penalti el gol del empate del United, pero el gol que encajó David De Gea en el minuto 27 tras un disparo del holandés Bergwijn ha provocado la polémica.

Todo nace de una carrera de Bergwijn, que se marchó en velocidad de Maguire. Se plantó en la frontal y se sacó un zurdazo seco que se coló en la portería de De Gea. Antes, el guardameta español, llegó a tocar el balón pero su despeje se marchó para dentro de la portería. El disparo, aunque iba fuerte, iba centrado, pero aún así el internacional español lo encajó.

Roy Keane, leyenda del United y comentarista ahora en Sky Sports, explotó durante la narración tras la acción del gol: "He visto mucho fútbol y estoy aún en shock por el gol. Lo veo y exploto, no puedo creer a Shaw. Cabecear y correr hacia adelante. Me quedo pasmado con Maguire, un internacional inglés que haga eso...".

Roy Keane

De Gea pudo hacer más en esa acción y sufrió la cólera del exdelantero irlandés, que cargó contra él con suma dureza.: "Estoy harto del portero. Llegaría al descanso y le daría de puñetazos a ese tipo. Es una jugada normal para un meta cualquiera. Estoy atónito. Tienen que pasar cosas al descanso".

No es la primera vez que Keane dispara contra De Gea, del que ha criticado en varias ocasiones su desempeño bajo palos y amenazado con pegarle en caso de ser él el primer entrenador de los red devils. No están siendo temporadas fáciles para el ex de Atlético de Madrid, que sigue sufriendo fuertes críticas por sus actuaciones.

Su consejo a Solskjaer

"Si yo fuera Ole (Solskjaer) haría algunos cambios. A De Gea y Maguire ni siquiera les dejaba volver en el autobús, que cojan un taxi hasta Mánchester", continuó Keane hablando notablemente enfadado.

"No es que el United haya jugado mal, pero tienes que tener más personalidad, más músculo. El Tottenham ha sido más solido, pero mi United... Maguire, De Gea... Son internacionales con peso, tiene que hacer su trabajo. Tenemos que estar entre los cuatro mejores, no ganar la Premier", concluyó.

El United aguanta a los Spurs

El Manchester United resistió la embestida del Tottenham Hotspur por los puestos de Champions League y salvó un empate a uno en Londres gracias a un penalti en la recta final de partido.

Los de José Mourinho se adelantaron en la primera parte y especularon con el marcador hasta que una infantil acción de Eric Dier sobre Paul Pogba propició el empate desde los once metros de Bruno Fernandes.

El United fue el gran beneficiado del empate, resistiendo en la quinta posición con 45 puntos, a tres del Chelsea, que marca el cuarto lugar mientras que el Tottenham sigue octavo.

