La Liga, sin plan B ante un rebrote del coronavirus: Tebas y Rubiales tendrían que improvisar un final

La emoción por el fútbol en España ya está de vuelta. El país empieza a dejar el coronavirus a un lado, sin olvidar sus devastadores consecuencias durante los últimos meses y que, por desgracia, aún no lo hemos podido eliminar de nuestras vidas. La Liga regresó este jueves, dejó atrás la cancelación que ha vivido durante tres meses, prosiguió este viernes y así pretende seguir hasta mediados de julio, cuando se debería dar por terminada la competición.

Esa es la ilusión que tiene todo el país, que no haya ningún inconveniente de aquí al final de la temporada, ni tampoco de aquí en todo el año. El deseo de España es que las medidas de confinamiento y de prevención que se han tomado para paliar el Covid-19 tengan efecto y no volvamos a la misma situación de los últimos meses. El fútbol se ha puesto a la cabeza de este desconfinamiento social en el deporte y el hecho de que todo salga bien significará que poco a poco vamos a poder ir recuperando la normalidad en nuestras vidas.

Por la cabeza de Javier Tebas no se pasa en ningún momento la posibilidad de que haya que volver a parar, aunque "no duerma por las noches" hasta que no se acabe La Liga. "Ese escenario no lo queremos ni nos lo planteamos. Como decimos los abogados, en el imposible caso que eso ocurriese, que no va a ocurrir, tomaremos las decisiones en ese momento", explicó durante el acto de esta semana con el Ayuntamiento de Madrid en el centro de la capital.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Begoña Villacís, concejal del Ayuntamiento de la capital de España, y Javier Tebas con mascarilla LaLiga

"En ese momento". Tebas recalcó una idea que se ha dejado un poco de lado con la euforia del regreso de la competición: ¿Qué pasa si hay que parar y suspender La Liga? No hay respuesta a esa pregunta. No ha habido un acuerdo durante este tiempo para establecer un protocolo de actuación en el caso de que se tuviera que paralizar y no reanudar la competición. Todo esto se tendría que decidir en una Comisión Mixta entre la Federación y LaLiga para establecer los criterios con los que se daría por finalizada la temporada.

Las únicas certezas

Lo único cristalino que dibujaría esta situación a día de hoy es un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol referente a los puestos europeos y unas declaraciones del propio Tebas sobre el descenso. Pero, por ejemplo, se desconoce qué pasaría con el campeón de esa temporada; una circunstancia que algunos han tratado de atribuirse durante el parón. No hay nada escrito más allá de lo que sucedería con los equipos que jugarían la próxima temporada las competiciones UEFA.

Luis Rubiales aclaró, mientras se tomaba la decisión de volver o no volver a jugar esta temporada, lo que sucedería con los equipos que se clasificarían para la Champions League y para la Europa League. El comunicado de la RFEF destacaba que se cogería la última clasificación válida, es decir, que los cuatro primeros clasificados cuando se volviera a parar la competición irían a la máxima competición continental. De cara a la segunda en importancia, serían los siguientes tres debido a que Athletic y Real Sociedad renunciaron a la plaza que otorga la Copa del Rey para poder jugar la final con público cuando se pueda.

Athletic y Real Sociedad renunciaron a la plaza de Europa League que otorga la Copa del Rey para poder jugar esa final cuando se pueda hacer con público EFE

En cuanto al descenso, Javier Tebas dejó claro durante el proceso de vuelta a la competición que "habrá descensos y la Primera no tendrá más de 20 equipos" la próxima temporada. Cogiendo estas declaraciones, el presidente de LaLiga aclara que si se para en algún momento la competición, los equipos que ocupasen las posiciones de descenso serían los que bajarían de categoría.

Europa sí lo ha hecho

Hay que tener en cuenta que en el extranjero sí se ha aclarado esta situación. El primer país en regresar a la acción fue Alemania y desde allí sí establecieron un protocolo en el caso de que se tuviera que suspender de nuevo, y de forma definitiva, la temporada. La Bundesliga, con la DFL al mando, dejó por escrito que si se tiene que parar, habría campeón, determinarían qué equipos irían a Europa por la clasificación, habría descensos teniendo en cuenta la misma tabla y se producirían cuatro ascensos ampliando la competición la siguiente campaña.

Italia, después de España, ha sido el siguiente país con una liga de futbol importante en regresar con la Copa de Italia este fin de semana. La Serie A estableció un protocolo también para dar por finalizada su competición. Se celebraría rápidamente un playoff por el título y un playout por la permanencia. Si no lo permitiera el tiempo, se establecería por algoritmo la clasificación para determinar los equipos clasificados para Europa y los descensos, pero no se proclamaría campeón a no ser que lo fuera ya en el momento en el que se suspenda.

Nadie quiere que pase, pero si de algo ha servido esta pandemia es para que estemos preparados para una situación de riesgo similar en el futuro. Al final el fútbol y el deporte en general es una nimiedad, pero económicamente es un punto de apoyo por el que se mueve el país también. La previsión ha sido la mejor consejera de cara a combatir este coronavirus, pero, en este aspecto, España volverá a improvisar ante una decisión que seguramente generaría polémica y líos judiciales.

