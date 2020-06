Lago Junior: "Mi mujer me cambió la vida, no es lo mismo ahora que cuando sales de fiesta"

Lago Junior (29 años, Costa de Marfil) es uno de los nombres propios del Mallorca. El conjunto bermellón está listo para el reinicio de La Liga. Este sábado, los de Vicente Moreno se enfrentan al Barcelona en un Son Moix sin público en las gradas, algo que es un hándicap para los locales, ya que en los momentos más difíciles siempre han estado a su lado.

El jugador africano llegó a España apenas cumplida la mayoría de edad con un sueño: convertirse en un gran futbolista en La Liga. Este camino no ha sido fácil, pero también "ha sido bonito" como dice Lago Junior en una entrevista para EL ESPAÑOL. Ahora está feliz en Mallorca y su gran objetivo a corto plazo es conseguir la salvación y continuar más años en Primera División.

Antes del parón, el Mallorca se encontraba en una dinámica positiva, pero todavía en puestos de descenso. Ahora se enfrentan a once jornadas en las que deben conseguir el mayor número de puntos posibles para permanecer en la categoría de oro del fútbol español. Lago Junior nos habla de las sensaciones del equipo tras el parón y de cómo ve lo que queda de temporada.

Llegó el momento, después de dos meses de parón toca que el balón eche a rodar otra vez, ¿tenías ganas de que llegase?

Sí, sí, claro. Después de tanto tiempo... Teníamos las ganas de entrenar, llevamos además una semana entrenando en grupo, que se echaba de menos y también ahora las ganas que tenemos es de competir. Yo creo que ya todo futbolista que ha estado tres meses en su casa y que está a tan solo unos días de competir, le entra ya esa ansia de volver a estar cuanto antes en el campo y poder competir.

Lago Junior celebra su gol ante el Mallorca REUTERS

Han sido dos meses de parón, dos meses sin fútbol, confinado, ¿cómo has llevado esta atípica situación?

La verdad es que al principio fue un poco difícil, pero luego ya intentas sacar lo positivo. Yo tengo una niña, tengo a mi mujer en casa, así que pensé que si había llegado el momento de confinarse, lo mejor era aprovechar para pasar tiempo con mi hija y mi mujer porque normalmente entre viajes, entrenamientos y partidos no tenemos casi tiempo para estar con la familia, sobre todo los fines de semana. Entonces he sacado lo positivo, estar con la familia y también para aprender cosas desde casa. He leído, he aprendido a cocinar y jugar con mi niña.

Imagino que pendiente de la grave situación y ya en el tramo final pendiente de las noticias que llegaban sobre el reinicio de La Liga y la vuelta de los entrenamientos

Nosotros íbamos semana tras semana. Alguna semana decían que se iba a volver, otras se veía todo negro y decían que la competición se iba a cancelar... No sabíamos lo que iba a pasar. Cuando dijeron que íbamos a volver, primero individual y luego en grupo, pensamos que había que ir para adelante y ya veríamos lo que pasaría después. Yo era el primero que tenía miedo, me parecía precipitado volver, pero creo que ha sido una decisión buena. Estamos controlados en cada momento, cada uno con su mascarilla, sus guantes, su cubito para desinfectarte las manos. No hay ningún riesgo. Cuando vas al entrenamiento puedes estar muy tranquilo porque no te vas a contagiar.

Una de las cosas que vosotros los futbolistas más habéis puesto de relieve, así como los entrenadores, es que en esta especie de pretemporada ha faltado algo de tiempo, así como esos partidos amistosos de preparación

Nosotros no tanto porque hemos estado entrenando casi todos los días. Teníamos un día de descanso y el resto de trabajo durante cada semana de entrenamiento, solo descansábamos el domingo. Es verdad que es diferente estar en el campo que estar en casa. Teníamos un GPS que te controlaba el trabajo desde casa, hemos estado entrenando bien. No se ha notado una pérdida de forma física. Cuando volvimos a entrenar, el grupo ya estaba en esa dinámica, entonces pues no lo hemos notado igual como otros. Lo que sí que es verdad es que al tener los partidos tan cerca se va a notar mucho el cansancio, va a haber mucho riesgo de lesiones, de hecho en nuestro equipo, en esta minipretemporada, hay varios jugadores que han caído. Es normal.

Pese a ello, vuelve La Liga esta semana y os toca uno de los platos fuertes de lo que os quedan en estas once jornadas, ¿cómo ves ese partido ante el Barça? ¿Creéis en que podéis hacerles daño?

Nuestro punto fuerte era jugar en casa, con el aficionado, que hemos sacado aquí muchos puntos, y los aficionados no estarán. Pero sabemos que estamos ante un muy buen equipo. Yo creo que la única manera de ganar al Barcelona es salir al contraataque, al Barcelona es muy difícil jugarle de tú a tú, lo puedes hacer, pero durante muy poquito tiempo. Ellos también te pueden hacer daño a la contra. Es un muy buen equipo, lo sabe todo el mundo, pero nosotros estamos trabajando para sacar los tres puntos contra ellos.

Se especulaba con si llegaría Messi o no, pero todo apunta que va a estar. Da la sensación cuando le ves que siempre hace la misma jugada de gol, pero la hace tan bien que parece que no se le puede parar

Todavía no he tenido la suerte de jugar contra él porque en la primera vuelta yo estaba lesionado. Pero es un jugador tan bueno... En la tele le ves y piensas '¿pero por qué no le paran?', pero imagínate en directo, hace cosas tan buenas que por eso no le para nadie. Es el mejor jugador del mundo, no se puede comparar, pero intentaremos encontrar un sistema para poder pararle. No va a ser fácil, pero siempre hay una solución para todo.

Puestos a imaginar, pensemos que el Barça llega a Son Moix y la victoria cae para el Mallorca con gol tuyo

Joder -risas-. Sería un regalo, de hecho ya se hizo contra el Madrid, le ganamos con gol mío. Contra el Barcelona sería una alegría, pero la verdad es que me da igual quién meta los goles, necesitamos los puntos porque estamos en la zona roja y necesitamos salir de ahí cuanto antes.

Esa victoria contra el Real Madrid, con tu gol, ¿cómo lo recuerdas?

Fue uno de los momentos más felices de mi vida, sobre todo de mi carrera profesional. Mi primer gol en Primera División y encima contra el Real Madrid. Es un recuerdo que se va a quedar ahí para siempre. A veces me pongo a ver las fotos de ese día, el iPad te recuerda esos momentos y ver esos recuerdos, esas fotos, vídeos... es inolvidable. Pero es pasado y ahí que pensar en el partido del sábado, que va a ser muy importante y muy difícil.

Los jugadores del Mallorca celebran con Lago Junior su gol REUTERS

Jugáis en casa, pero sin público en las gradas, ¿cómo crees que afectará esa ausencia de aficionados en los estadios?

A todos nosotros nos encanta jugar con público, es lo que le da la magia al fútbol. Aquí en Son Moix, cuando estábamos en un momento jodido, los aficionados nos han apoyado mucho. Se va a notar, mucho. Pero nos tenemos que adaptar porque es lo que va a haber durante los once partidos que quedan, no hay otra cosa.

Una de las grandes polémicas en este reinicio liguero, una vez sabidos los horarios de las cuatro primeras jornadas, es la diferencia de un partido a otro entre los distintos equipos. En el caso del Mallorca, jugaréis esos encuentros en doce días

De esto el entrenador es consciente, de que el cansancio va a existir seguro. Hará muchos cambios. Nosotros estamos entrenando bien, estamos preparados para estos cambios, pero sí que son partidos a corto plazo, no te da tiempo casi a recuperar, además están los viajes. Pero para todos los equipos va a ser algo parecido, aunque los juegues en quince días esos cuatro, seguramente en los próximos partidos se dé la vuelta, nos va a pasar a todos.

Cada detalle parece importante, sobre todo cuando te estás jugando el ser o no ser en Primera División. Al parón os fuisteis en puestos de descenso, con 25 puntos, pero la zona baja de la tabla está muy ajustada, ¿ya habéis hecho cuentas?

Nosotros siempre hemos creído. Once partidos son muchísimos puntos. Todavía tenemos equipos a un punto. El Eibar está ahí, el Celta está ahí... tienen que venir a nuestra casa. Yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir, pero no va a ser fácil. Nosotros nos fuimos al parón en una buena situación: empatamos fuera de casa contra el Betis, ganamos fuera contra el Eibar... Pero justo vino el Estado de Alarma. Aunque estamos entrenando tan bien que estoy seguro que volveremos en esa misma dinámica.

Después de los años que hemos estado fuera de Primera y tras haber conseguido el ascenso, nos gustaría seguir al menos unos años más en Primera, disfrutar más tiempo, que no sea tan corto, subir y bajar directamente.

Lago Junior, durante un partido con el Mallorca en la temporada 2019/2020 EFE

Hablando de Lago Junior, tu historia es digna de contar. Un niño que nace en Costa de Marfil y que sueña con llegar a Europa para ser futbolista. Un camino muy difícil

Sí, no ha sido fácil, pero al mismo tiempo ha sido bonito. Mirar hasta dónde he llegado, estoy orgulloso de mi trabajo. A todo el mundo le cuesta encontrar la felicidad, encontrar el fruto de su trabajo. A mí me ha pasado lo mismo, me ha costado adaptarme al fútbol español, a la cultura sobre todo. Me fui con 18 años y era difícil. Pero ahora mismo estoy feliz y no me arrepiento de las decisiones que he tomado.

¿Qué recuerdas de esos primeros años en España? ¿Hubo gente que te ayudó a adaptarte?

Lo que recuerdo es el frío, eso nunca se me va a olvidar. Venía de 40 grados y llegué a Soria con -10 grados. Un frío que no te puedes imaginar, pero al final te tienes que adaptar. También al fútbol, aquí es mucho más táctico, no tiene nada que ver con el nuestro. En África el fútbol es muy físico. Al final, tuve suerte, tuve una familia en Soria que me ayudó con el idioma, la cultura, incluso cómo comer con los cubiertos, nosotros estábamos acostumbrados a comer con las manos. Fue un cambio de los 18 hasta ahora que no te puedes imaginar, un cambio brusco.

Precisamente, ha sido en Mallorca donde pareces haber encontrado un sitio

Sí, sí. Cuando llegué al Mallorca, yo venía de jugar en el Mirandés, un equipo modesto, humilde, y el Mallorca es un equipo que conoce todo el mundo, que ha hecho historia, con Eto'o... Entonces con la llegada de los americanos pensamos que en un año el equipo estaría en Primera División, pero tuvimos la mala suerte de bajar a Segunda B. Otro paso para atrás. Ahí tuve que tomar una decisión, si marcharme o quedarme, tenía ofertas de equipos de Segunda División, pero la verdad es que la decisión buena porque me quedé en Segunda B con el equipo y mira hasta dónde hemos llegado. Estoy muy feliz aquí en Mallorca, he formado una familia aquí. Tengo tres años de contrato y no lo puedo cambiar, estoy feliz.

Y si te digo el nombre de Vicente Moreno...

Vicente Moreno ha sido en el mundo del deporte como un padre para mí. Me ha ayudado a adaptarme, a mejorar mucho como futbolista. Es algo que voy a recordar siempre.

Tu fidelidad está con el Mallorca, pero si acabáis en Segunda División, seguro que algunos equipos de Primera pensarían en ti para reforzarse

Nunca se puede decir, en el futuro nunca se sabe, en la vida no se sabe lo que puede pasar mañana. Pero lo que está en mi cabeza ahora es la salvación con el Mallorca y seguir el año que viene aquí en Primera División.

Este año has coincidido con Takefusa Kubo, ¿cómo es en las distancias cortas? ¿Le ves teniendo un sitio en el Real Madrid en un año o dos?

A Take al principio le costó adaptarse a nuestro sistema y sobre todo al fútbol español. Él solo había jugado en Segunda B con el Barça B y después volvió a Japón. Le costó un poco las primeras jornadas, pero ahora le veo con un nivel que puede encontrar sitio en el Real Madrid sin problemas. Le veo con calidad, con inteligencia en el juego, con cambios de ritmo... ha mejorado mucho y con la edad que tiene, tiene mucho mérito lo que hace y lo que sabe.

Lago Junior y Fabiola Parralo Instagram (@lagojunior11)

Como ya hemos hablado tienes novia e hija y muy pronto te casarás con tu pareja, ¿cómo fue esa pedida durante el confinamiento?

Es una cosa que tenía preparada, más o menos en la fecha de su cumpleaños, entonces no sabía que íbamos a estar confinados. Llegó la sorpresa para todo el mundo, no se iba a jugar el partido contra el Barcelona e íbamos a estar confinados dos semanas, pero como ya sus padres ya habían venido de Huelva y no podía seguir con los preparativos, pues intenté inventar algo para sorprenderla. Lo que hice fue hacer una camiseta con la peque que ponía 'mami, ¿te quieres casar con papi?' y enseñarle el anillo. Ha sido una sorpresa para ella y para todo el mundo porque nadie se lo esperaba. Lo importante es que ella me dijo que sí, porque yo tengo muchas ganas de casarme con ella.

Al final sois una pareja muy querida por todos, de hecho, nadie olvida tus declaraciones tras el ascenso en las que decías que te tenía cogido por los coj…, un marcaje a lo Sergio Ramos

Eso me recuerda a la entrevista que hicimos tras el ascenso a Primera. Era una broma y dije eso y lo del marcaje de Sergio Ramos. Fue un boom, la gente se lo tomó a broma, pero a otros no les gustó. Pero bueno, ya se sabe, no le puedes gustar a todo el mundo.

Por ellas, por tu mujer y tu hija, vale la pena cualquier sacrificio

Vale la pena, sí. Mi mujer me cambió la vida. Cuando eres futbolista a veces no eres consciente de todo, de que tu vida fuera de casa influye mucho en el campo. Cuando eres un niño y no tan niño, con 26 años, te crees que tienes mucho tiempo por delante y que la vida es un juego, que el fútbol es salir al campo y a jugar, pero hay mucho trabajo por detrás, tienes que tener a alguien que te cuide, que te ayude en todo momento. No es lo mismo salir de fiesta antes de un partido, no es lo mismo estar en la calle hasta las 3 de la madrugada y luego ir a entrenar el día siguiente… Han cambiado muchas cosas y mi chica me ha ayudado mucho en este aspecto.

Para poner el broche final, Lago, qué le pides al futuro

Soy una persona que pide las cosas a corto plazo. La salvación del Mallorca porque va a cambiar la situación a muchísima gente. Estamos hablando de Primera División y no es lo mismo estar en Primera que en Segunda División. Eso es lo que pido, la salvación. Lo demás ya llegará con el tiempo.

[Más información: Messi vuelve recuperado de sus molestias y se apunta al reinicio de La Liga]