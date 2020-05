Deeney, jugador del Watford, no entrenará por el Covid-19 y para no poner en peligro a su hijo

Troy Deeney, delantero del Watford, ha explicado que no volverá esta semana a los entrenamientos, como ha permitido la Premier League, para no poner en peligro a su hijo de cinco meses, que tiene problemas respiratorios de su hijo de cinco meses.

La liga votó este lunes a favor de que los entrenamientos en grupos pequeños vuelvan a partir de este martes por la tarde. Sin embargo, Deeney, en declaraciones al podcast Talk the Talk, explicó que él no va a volver esta semana.

"He dicho que no voy a ir. Cuando les explique mis detalles personales lo van a entender. Mi hijo de cinco meses tiene problemas respiratorios. No quiero volver a casa y ponerle en peligro", aseguró el delantero.

"Tienes que ir hasta el campo con tu propia ropa, allí no te puedes cambiar, no te puedes duchar y cuando vuelvas lo haces en la misma equipación sucia".

Deeney también criticó una vuelta temprana de la Premier, que apunta al 12 de junio. "Solo digo una cosa. No puedo cortarme el pelo hasta mediados de julio, pero sí puedo meterme en el área con 19 personas y saltar a por un balón. No sé cómo funciona eso. Nadie puede responder a esas preguntas, no porque no quieras, sino porque no tienen la información", dijo.

"He perdido a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo... para mí eso es más importante que unas cuantas libras más en el bolsillo", añadió.

