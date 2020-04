Lopetegui, preocupado por volver: "Necesitaremos cinco semanas para jugar cada tres días"

Julen Lopetegui ha formado parte de la iniciativa Nuestra mejor victoria de Rafa Nadal y Pau Gasol y ha charlado este lunes con los cuatro principales medios deportivos del país. El entrenador del Sevilla ha tratado fundamentalmente cómo deberá ser la vuelta al fútbol en España y pide garantías de seguridad para los deportistas, también en el sentido de evitar lesiones.

Sobre la polémica de los test, quiso mandar un mensaje a la sociedad: "Entiendo los reparos de la sociedad respecto a la escasez de pruebas, aunque deben saber que el futbolista no elige eso, va a ir a hacerse un test porque se lo dirán. Y entiendo que las prioridades de la sociedad tienen que ser que primero haya test para los que se están jugando la vida, eso cualquier español lo va comprende", dijo sobre ellos.

"Respecto a las prisas de algunos dirigentes ya he dicho cuáles creo que son las prioridades que deben guiar esto, bajo mi punto de vista, que es la salud antes de todo, y además creo que va a ser así", añadió.

Lopetegui con el Sevilla EFE

A Lopetegui también le preocupa el aspecto físico: "A parte de eso está el tiempo de preparación y ahí creo que necesitaremos un mínimo de cinco semanas para poder jugar un partido cada tres días en un escenario emocional difícil de entender y que nadie ha vivido nunca, no solo por jugar a puerta cerrada, así que necesitaremos las mejores condiciones. Espero que cuando llegue el momento y tengamos la luz verde de Sanidad, tengamos ese tiempo para preparar ese escenario", explicó.

Una vuelta sin precedentes

El exseleccionador y extécnico del Real Madrid siguió discutiendo cómo será la vuelta: "No hay precedentes a cómo será la vuelta, pero esto no será como una vuelta de las vacaciones, ni el estado de forma ni la mente del jugador va a estar al 20% de una vuelta normal, eso lo tengo clarísimo. Y cuando se den las circunstancias, con todas las garantías sanitarias, ese tiempo de readaptación será absolutamente necesario para preservar la otra parte de la salud, no solo la del virus, sino la salud física", dijo.