La gran depresión del mercado de fichajes: cae 9.200 millones y los cracks se devalúan un 20%

A vueltas con el mercado de fichajes. Parece claro que nada será igual en las próximas ventanas de traspasos tras la crisis del coronavirus. Menos dinero en las arcas de los clubes, renovadas fórmulas de traspasos y caída en los valores de los jugadores. Porque los futbolistas son los actores protagonistas de este deporte y, por tanto, sufrirán también en sus carnes las consecuencias del parón.

Cuando se habla de valores en el mercado de fichajes, la fuente más fiable es el portal especializado Transfermarkt. Millones de futbolistas están valorados en esta web, que ha tenido que responder a "una situación excepcional con un paso sin precedentes" realizando un recorte general del 20% del valor de los fichajes. La única excepción es la de los nacidos en 1998 o posterior, cuya bajada es de un 10%. Esto significa una caída global del valor de mercado de 9.220 millones de euros, como ha calculado el portal.

"Los índices bursátiles se han desplomado, numerosos clubes podrían verse amenazados por la insolvencia y los planes de fichajes se han paralizado debido a las muchas incertidumbres que existen en la mayoría de los equipos. Ahora mismo es difícilmente concebible que los precios de los traspasos sigan aumentando en el futuro como lo han hecho en los últimos años", explicó el fundador de Transfermarkt, Matthias Seidel.

Los jugadores más valiosos del mundo según Transfermarkt

Una bajada general que se irá retocando individualmente en las próximas semanas porque no a todos les afecta igual. El CIES ya avisó en marzo que los jugadores que más sufrirán la caída de su valor son aquellos de más avanzada de edad, los que se acercan al final de sus contratos y futbolistas con menor regularidad de tiempo de juego. Aún así es de esperar una bajada general como la realizada por el portal alemán.

Grandes fichajes en apuros

No se salva nadie, ni las mayores estrellas. El futbolista más valioso, eso sí, sigue siendo el mismo: Kylian Mbappé. El delantero francés, pese a caer de 200 a 180 millones de valor, amplía su ventaja en el puesto número 1 por delante de Neymar y Sterling, que bajan hasta 128 'kilos'. El más valioso de La Liga es Leo Messi -112M y top 9 global- que ha sido adelantado por Jadon Sancho (116M) a causa de esta crisis.

Cae del Top 10 mundial Antoine Griezmann. El francés, con un valor actual de 96M (el Barça pagó 120 en verano), se ve superado por Alexander-Arnold (99M). Casos como el del galo pueden suponer un problema para clubes que hicieron un gran desembolso recientemente y que ahora difícilmente podrán recuperar la inversión realizada.

Los jóvenes son los más codiciados

"Para los jóvenes talentos y los mejores jugadores internacionales, los precios relativamente altos deberían seguir siendo alcanzables. Esta suposición se ha confirmado en nuestra encuesta", afirmó Seidel. Y es que los jóvenes como Mbappé, Sancho o Alexander-Arnold que no superan los 21 años son los menos perjudicados. Cabe decir que será más complicado que un club vaya con más de 100 millones sobre la mesa, pero si se hace por alguno, será probablemente por uno de ellos.

De ahí que con todo paralizado, se siga especulando con el interés del Manchester United en Sancho o el Real Madrid en Mbappé y Haaland. Los jóvenes son codiciados y ahora más difíciles de cazar.

Kylian Mbappe, en el partido contra el Dijon REUTERS

Por el contrario están aquellos que superan la treintena, que además de su devaluación natural, ahora ven caer más todavía su valor. Cristiano Ronaldo, que hasta hace no mucho luchaba por Messi por ser el más valioso del mundo, ahora es el 43º con un valor de 60 millones de euros a sus 35 años. El verano pasado era de 90 'kilos'.

Y así se dibuja el panorama del mercado de fichajes. No es una ciencia exacta, pero la predicción de Transfermarkt deja entrever una caída global y más dificultades para fichar a las mejores promesas del mundo. Se vaticina una caída en picado de los más veteranos y las 'gangas' serán todos aquellos que se aproximan a terminar su contrato. Y no hay que olvidarse, menos valor de mercado es igual a menos primas y salarios más bajos. No hay vencedores en el mundo del fútbol por el coronavirus.

