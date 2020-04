Ceferin: "Soy optimista, vamos a ver el final de La Liga sin poner en riesgo la salud de nadie"

Aleksander Ceferin ha hablado este lunes en un nuevo medio. En este caso ha sido el diario esloveno Ekipa en el que se ha mostrado muy optimista con la posibilidad de que La Liga se termine sobre el terreno de juego. "Veremos la conclusión de La Liga, soy optimista de que veremos la conclusión del italiano, y soy optimista en general. Por supuesto, no puedo garantizar nada, no puedo prometer nada. Todo dependerá de la situación en cada país y de si las condiciones son lo suficientemente seguras como para que jugar al fútbol no ponga en peligro a nadie", explicó el presidente de UEFA.

Sobre la Champions League quiso dejar claro que "todas las opciones están abiertas". "Puede ser el torneo final, puede que se jueguen rondas preliminar con un solo partido... No descartamos viajes entre países. Lo tenemos en mente. Estamos pensando en soluciones. Veremos... Es demasiado pronto para ir más allá", sentenció el máximo responsable del fútbol europeo.

Eso sí, por el momento lo único que se plantean es que se juegue tal cual estaba previsto. "Con lo que contamos en este momento es que la temporada en Champions League se jugaría de la manera en la que habría continuado si no hubiera habido interrupción", señaló dejando también abierta la posibilidad de que "podríamos ver a los espectadores en el juego final o en cualquier otro evento".

Aleksander Ceferin EFE

También habló sobre la Premier League. "No veo forma de dejar al Liverpool sin título. Si se juega, es casi seguro que lo ganará, teóricamente aún no ha alcanzado el laurel garantizado, pero está muy cerca. Sin embargo, si no se pudiera jugar, también sería necesario anunciar los resultados de alguna manera y en alguna clave, y luego se deberían determinar los campeones", explicó un Ceferin cada día más optimista con las posibilidades de que no se altere demasiado la temporada.

[Más información: La UEFA confirma que el 3 de agosto no es la fecha límite para acabar la Champions League]