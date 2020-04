Las opciones de Luis Rubiales para que se pueda disputar la Champions League

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó que finalizar con una 'Final Four' la Champions League 2019/2020 es una opción que barajan los máximos dirigentes de la UEFA, a la vez que niegan que puedan "descartar nada" mientras el coronavirus tenga las competiciones paralizadas.

"No se descarta ninguna opción. No se descarta que sea a puerta cerrada o abierta, ahora mismo no se descarta nada porque no podemos descartar nada", comentó Luis Rubiales en una entrevista a Fox Sports.

"Lo que tenemos que tratar es de buscar una solución saludable. A partir de ahí, los más interesados en que se termine todo esto son todas las partes, pero siempre garantizando que estemos al 100%", dijo.

La cancelación no es una opción

"La cancelación no se ha pensado en estos momentos. Si esto fuera un maratón de 42 kilómetros, y vamos por el kilómetro 30, sería injusto cancelar y poner a todos los corredores en el kilómetro cero en igualdad. Se ha planteado poner a todos en el kilómetro 30, que se termine esa carrera sin prisa", dijo. .

"Lo prioritario es terminar los campeonatos, después ya habrá fechas para recuperar y para que las selecciones puedan preparar sus partidos", afirmó.

"Mi opinión como exfutbolista es que afecta, y mucho; se pierden automatismos que se trabajan en grupo. Es verdad que luego hay que volver a recuperarlos, hay que hacer una... se habla una pretemporada, pero ya llevamos tres semanas así y, si esto se alarga más, va a ser más incluso que una pretemporada. Porque obviamente el tiempo de descanso de los futbolistas es de tres o cuatro semanas en el verano", aseguró.

La Copa del Rey

"Nos encantaría que el Athletic y la Real Sociedad jugaran delante de sus dos aficiones y lo vamos a intentar por todos los medios. Pero si por causas de fuerza mayor no se pudiera, ya es otra cosa", expresó.