La Federación sigue trabajando en medidas para que la crisis del coronavirus afecte de la forma más mínima a los clubes y a las competiciones de fútbol del país. Luis Rubiales se ha reunido en la mañana de este miércoles con los presidentes de las territoriales para explicarles los siguientes pasos en el plan de choque contra el Covid-19.

El presidente de la Federación ha comparecido ante los medios para explicar estas medidas y someterse a las preguntas de los periodistas con respecto a la actualidad que está dejando el coronavirus después del anuncio de que la competición no regresará hasta que el Gobierno lo decrete.

Rubiales también ha dado respuesta a cuál es el enfoque que la Federación considera de cara al problema de los ERTEs que está asolando ya a los clubes no profesionales y que se plantea entre los profesionales. Pero el anuncio más importante ha venido de la mano de crear líneas crediticias para ayudar a los clubes modestos.

La RFEF tiende la mano a LaLiga para ofrecer un crédito de 500 millones de euros a los clubes

"Tendemos la mano y estamos en disposición de sentarnos con LaLiga para ofrecer una vía de subvención a los clubes que van a tener problemas. Va a haber clubes que no reciban el cien por cien de los derechos televisivos. Podemos tener 500 millones de euros para poder subvencionar, a coste cero, a los clubes que lo necesiten. Lo hemos negociado con entidades bancarias. No queremos entrar en confrontaciones, solo ayudar a los clubes que lo necesiten", explicó Rubiales.

Para el presidente de la RFEF, "la diferencia entre el fútbol profesional y el no profesional está en que nosotros estamos adelantando los pagos". "LaLiga depende de los derechos televisivos y hay clubes que pueden perder parte de ese dinero. La medida es adelantar ese dinero que les falta. Un ERTE en Segunda B y Tercera tiene una connotación, y en Primera y Segunda tiene otro porque los salarios son más grandes. Por eso le tendemos la mano a LaLiga para abrir esa línea de créditos", sostiene Rubiales.

Medidas para el fútbol modesto

También ha asegurado a los clubes de Segunda B y Tercera División el dinero que depende del ente federativo. "En el ámbito laboral y económico, la Federación va a pagar todas las subvenciones sin ningún problema. Todo lo prometido se va a cumplir al cien por cien. El fútbol no profesional va a necesitar tiempo para recuperarse. Todas las licencias van a ser gratuitas. Vamos a negociar con los sindicatos para que las deudas que contraigan los clubes con jugadores y técnicos se puedan recuperar cuando superemos la crisis", explicó el presidente.

Además, ha anunciado una línea de crédito para los clubes que dependen directamente de la Federación. "Los clubes de fútbol sala y fútbol nacional no profesional va a tener una línea de subvención de cuatro millones de euros en función de su límite salarial que se va a poder devolver en los próximos dos años", anunció el presidente.

Rubiales no ha evadido la polémica de los ERTE en los clubes españoles. "Me preocupan los ERTEs. Pueden estar controlados incluso dando la posibilidad al empresario de completar el cien por cien del salario a posteriori. A mi lo que me preocupa la legalidad. Que se hagan las cosas bien. Un ERTE es una cuestión seria, tiene que tener una base jurídica y laboral. Que se hagan con la máxima precisión. Hoy mismo se pone a disposición de clubes de Segunda B y Tercera para las canteras para financiar hasta 15.000 euros si tienen problemas económicos", anunció también el presidente.

Sobre otro problema que ha surgido con los contratos que acaban tras 30 días. "No sabemos cuál va a ser la solución. Está en estudio. Tanto si se prorrogan como si no se prorrogan los contratos, todos los clubes van a estar en igualdad. Pero aún no se sabe si se podrán prorrogar", sostuvo Rubiales.

Medidas sociales

El presidente de la Federación también ha anunciado un paquete de medidas sociales. "La primera medida que hemos aprobado es poner el hotel de la Federación en manos de las autoridades para lo que necesiten. La segunda es que estos profesionales que nos cuidan necesitan toda la atención y hemos puesto a disposición de fisios y psicólogos de la Federación para que los profesionales estén en las mejores condiciones".

◘ @LuisRubiales: "El hotel de la @SeFutbol está a disposición de las autoridades, como hospital o para que descanse el personal sanitario. Para lo que quieran. Ponemos también nuestros fisioterapeutas y psicólogos a su disposición para que les atiendan" pic.twitter.com/rvX7nYLsHL — RFEF (@rfef) March 25, 2020

También se ha querido comprometer con los investigadores españoles. "Vamos a poner en marcha, una vez que hablemos con el CSD y el COE, un proyecto para poner una cantidad económica para que otras federaciones, deportistas, patrocinadores y gente cercana y ayudar a la investigación".

El fútbol en los JJOO

El presidente de la Federación también ha querido agradecer a Alejandro Blanco y al COE el apoyo y que hayan contado con ellos para tomar decisiones. "Alejandro Blanco nos ha reunido para pedirnos nuestra opinión para tomar diferentes medidas. Hace unos días le transmití que estos Juegos Olímpicos se tenían que suspender. Es importante ese primer paso", desveló Rubiales.

Con respecto al problema que ha supuesto el aplazamiento en los jugadores de fútbol por la restricción de edad, el presidente ha querido ser claro y pide que se permita que se mantenga la posibilidad aunque cumplan 24 años. "Aquellos deportistas que tenían el derecho de ir a los Juegos Olímpicos deberían mantenerlo, sería injusto. En nuestro caso hay muchos jugadores que estaban en la prelista que incumplirían el aspecto sub23. Espero que se pase a sub24 para que puedan ir".

Otros aspectos

Rubiales ha tirado balones fuera con respecto a las elecciones y a hablar de su rival, Iker Casillas. "No voy a hablar de elecciones. Tengo todo el foco en ayudar al fútbol español y ayudar a la sociedad española en esta crisis. ¿Si Casillas era más débil como rival para las elecciones ahora o a finales de año? Solo estoy centrado en ayudar al fútbol y a la sociedad española".

"Estoy viviendo esta crisis en soledad, aislado, con mucho trabajo. Con muchas conversaciones: CSD, COE, territoriales... Estoy echando mucho de menos a mis hijas, ellas están con su madre en Valencia. Tenemos la suerte de que ahora podemos vernos las caras. Es nuestra obligación ahora, hay que ser muy disciplinado. Tenemos que romper con todo eso que nos identifica. Somos muy cariñosos, pero tenemos que estar aislados", así ha descrito cómo ha estado viviendo el confinamiento.

Además, mantiene su idea sobre que cuando vuelva el fútbol, intentará por todos los medios que sea con público. "Nuestra intención es jugar con público las finales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina. Aún no sabemos lo que las autoridades van a aconsejar el día que podamos jugarlas. Pero no nos planteamos otra cuestión por ahora. Por respeto a los clubes, a los aficionados y a las ciudades afectadas".

[Más información: Los jugadores de La Liga no podrán firmar por otro club: así afectarán los ERTEs a sus contratos]