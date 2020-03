Isak: "Cada día son peores las noticias y empiezo a aburrirme bastante"

España sigue en estado de alarma hasta al menos el 11 de abril, lo que implica que nadie puede salir de casa a no ser que sea por causas mayores. Las grandes competiciones están paradas y aún no se sabe cuándo regresarán.

Muchos futbolistas aprovechan estos días de confinamiento para pasar tiempo con su familia o entrenar en sus respectivas casas. Uno de ellos es Isak. El jugador de la Real Sociedad no lo está pasando bien ya que el delantero sueco está lejos de su familia.

"Es una situación dura y muy especial para todos, nunca hemos sufrido algo como esto. Cada día recibimos peores noticias, primero nos dijeron que tres días en casa, luego cinco y ahora no podemos salir hasta el 11 de abril", comenta en una entrevista a Sportbild.

"Sólo salgo de casa para comprar comida, si sales a la calle sin motivo la policía te para, es algo que me parece muy bien, tenemos que ser todos muy responsables y tener consciencia de que esta crisis solamente pasará si nos unimos y nos quedamos todos en casa. Eso sí, el aislamiento casero se me empieza a hacer muy duro", dice.

"La verdad es que empiezo a aburrirme bastante. Pero esto es lo que hay, no queda otra, así que intento pasar el tiempo cocinando o jugando a la Play Station, ahora estoy mucho con el 'Call of Duty' o con el 'FIFA' jugando partidos contra mis compañeros de equipo", manifiesta.

Mantenerse en forma

"Es que ya son unas cuantas semanas sin poder entrenar y está claro que no es lo mejor quedarse parado, hay que hacer ejercicio para intentar mantener la forma. Por suerte tengo bastante espacio en casa para poder correr, también tengo la bicicleta que nos ha proporcionado el club y luego el trabajo que nos mandan los preparadores. Está claro que no es lo mismo, pero al menos no pierdo ritmo".

