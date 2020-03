La rajada de Cesc Fábregas en contra sus antiguos compañeros del Arsenal

Cesc Fábregas estuvo ocho temporadas en el Arsenal antes de fichar por el Barcelona. El centrocampista español confesó en en el podcast Arseblog cómo fue su duro adiós al equipo londinense.

"Era capitán y tenía mucha presión. Ese equipo tuvo que ganar algo, y di todo por eso. Cada vez que perdíamos, volvía a casa y lloraba, pero subía al autobús y veía a algunos de mis colegas en el autobús, riendo y acordando a dónde iban a salir por la noche. Llegó un momento en que me sentí solo con este sentimiento de ganar", expresó.

"Si no fuera por las actitudes de algunos colegas, especialmente en los últimos dos años, me hubiera quedado, pero me di cuenta de que solo Robin van Persie y Samir Nasri estaban a mi nivel en términos mentales y técnicos. No es arrogancia, fue lo que sentí", comentó.

Su adiós al Barcelona

Tras finalizar su trayectoria en el Barcelona, donde estuvo tres años, su principal objetivo era volver al Arsenal, pero finalmente fichó por el Chelsea, donde estuvo cinco temporadas.

"Una vez decida irme del Barcelona, el Arsenal era la primera opción y no podría hablar con otro club durante una semana para ver si el Arsenal me quería o no no, pero finalmente no me dieron respuesta. Solo teníamos que esperar durante una semana entera para ver si respondía".

Su relación con Mourinho

El entrenador portugués fue quien le convenció para fichar por el Chelsea: "Hablé con Mourinho, algo que pensé que nunca sucEdería. Para ser sincero, cuando salí de la habitación con Mourinho dije 'ya está, no necesito hablar con nadie más, me voy al Chelsea'. Lo que me dijo que el equipo quería hacer, lo que pensaba de mí y cómo quería que jugara... Eso es lo que quería".

