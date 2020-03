Casillas gana tiempo por el coronavirus: las elecciones que quería Rubiales tendrán que esperar

La Federación Española de Fútbol se enfrenta a varios desafíos por la crisis del coronavirus (como la reanudación de La Liga y el calendario) y eso deja en un segundo plano las elecciones a la presidencia. La Comisión Delegada aprobó el reglamento y el calendario electoral el pasado martes 10 de marzo, no así la Comisión Directiva para la que no hay convocatoria. Y sin su aprobación no se puede arrancar el proceso electoral.

Los escenarios cambian cada semana por la evolución de la pandemia. El pasado jueves era el propio Rubiales el que, tras declarar la suspensión de dos jornadas, anunciaba que esta situación con el coronavirus, en principio, no afectaba al proceso electoral.

"No tengo nada previsto. Estoy preocupado en el problema del coronavirus. Al nivel administración sigue al 100% y las elecciones es un acto administrativo. Nos vamos a centrar en el coronavirus. En función del escenario, ya veremos qué pasa", señalaba entonces Rubiales.

Una situación de crisis

Apenas cuatro días después, este lunes, la Secretaria del Estado para el deporte Irene Lozano revelaba que el presidente de la Federación iba a retrasar las elecciones.

"En este momento los plazos administrativos están suspendidos por el Decreto de estado de alarma. No hay ninguna urgencia para eso. Tampoco la administración está parada, pero hoy mismo he hablado con Rubiales y me ha dicho que ahora mismo no va a convocar las elecciones porque con lo que está es con luchar por todo lo del coronavirus", dijo Irene Lozano en la SER.

El discurso de Rubiales por ahora no ha cambiado: "Las elecciones a la presidencia de la RFEF no están convocadas", dijo este martes.

Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del CSD. E.P.

Bajo este panorama, es casi un hecho que las elecciones a la presidencia de la RFEF tendrán que esperar y seguirá los pasos de otras territoriales que ya han anunciado el aplazamiento. Es el caso de la Federación Andaluza de Baloncesto, que canceló sus elecciones hasta que mejore el panorama social, o la Federación Territorial de Ceuta.

"Se comunica para general conocimiento, que como consecuencia del estado de alerta decretado por el Gobierno de la nación debido a la situación creada por el COVID-19, la Comisión Electoral de la FFCE se ha reunido telemáticamente en el día de hoy, día 16 de los corrientes, y ha resuelto suspender el proceso electoral a las Elecciones a Miembros a la Asamblea General y Presidencia para el Periodo Olímpico 2020-2024, hasta nueva fecha que será comunicada con antelación", se leía en el comunicado ceutí.

También se han suspendido las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco. El escenario más lógico es que los comicios previstos para junio en la Federación se retrasen unos meses más. El presumible cara a cara entre Luis Rubiales e Iker Casillas tendrá que esperar y el beneficiado es la leyenda de la portería de la Selección española.

Iker Casillas y Luis Rubiales EFE

Casillas suma apoyos

El que fuera portero de Real Madrid y Oporto tendrá más tiempo para preparar su candidatura y sumar apoyos. Se hablaba incluso de que esos presidentes territoriales, entrenadores y jugadores que ya le han dado en privado su voto oficioso durante el último mes le animaban a pedir un aplazamiento del proceso electoral. Un aplazamiento por la situación excepcional que se vive y antes del 25 de marzo, fecha en la que inicialmente tenía previsto Rubiales dimitir como presidente para activar así el proceso electoral.

El camino se le despeja a Casillas para poder dar batalla a Rubiales, quien en estas circunstancias de pánico y crisis sanitaria ha tenido que apartar a un lado la elecciones para afrontar asuntos mayores. Era su deber y se ha mantenido en permanente contacto con Irene Lozano. No así Casillas. "Hace ya algunos días que no hablo con él. Me dijo que seguía adelante", dijo la Secretaria sobre el exguardameta con quien tuvo una reunión el pasado 9 de marzo para mostrar su malestar por el adelanto, entonces, del proceso electoral, pero en la que mantuvo su candidatura.

[Más información - Rubiales: "El Barcelona no será campeón si no se juega más"]