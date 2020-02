Guardiola: "Si no me echan, me quedo al 100% en el Manchester City"

Pep Guardiola quiso despejar los rumores que le sitúan fuera del Manchester City por la sanción de la UEFA y aclaró que, si no le echan, seguirá al frente del conjunto inglés, "al cien por cien".

El entrenador español habló este miércoles sobre la sanción de la UEFA que impedirá al City disputar competiciones europeas durante dos años por romper el Fair Play financiero después de vencer por 2-0 al West Ham United.

"Esto no está acabado. El club cree que es injusto, así que vamos a apelar y esperar. Todo lo que podemos hacer es en el campo y hacer lo que hemos hechos los últimos cuatro años. Confío al cien por cien en el club", afirmó Guardiola.

Manchester City - West Ham EFE

"Somos optimistas sobre que el año que viene estaremos en la Champions League", dijo. Sobre su posible marcha en caso de que la apelación fallara, Guardiola fue claro: "Si no me echan, me quedaré aquí al cien por cien. Más que nunca. Primero, porque quiero quedarme. Es algo especial, más que el contrato que me queda (hasta verano de 2021). Quiero quedarme y ayudar al equipo a mantener el nivel lo más que se pueda".

Nada ha cambiado por la sanción

Por su parte, Kevin de Bruyne, elegido mejor jugador en la victoria por 2-0 salió al paso de la sanción recibida por la UEFA y aclaró que para los jugadores "nada ha cambiado". "Nosotros estábamos de vacaciones cuando saltó la noticia. Volvimos y jugamos al fútbol. La situación es la que es. Volvimos y entrenamos normal. Para nosotros, nada ha cambiado", dijo el belga a los micrófonos de Sky Sports.

"Nos queda mucho por delante, con las dos copas y la Champions League, así que esperamos coger ritmo lo más rápidamente posible y ganar algunos títulos", añadió De Bruyne.

