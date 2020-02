Giuly confiesa lo que Neymar esperaba del PSG y entiende que quiera volver al Barcelona

El futuro de Neymar sigue siendo una incógnita. Tras coquetear con el Barcelona el pasado verano e intentar volver al conjunto azulgrana, finalmente se quedó en el PSG a pesar de sus deseos por volver a jugar junto a Leo Messi o Luis Suárez.

Tras cumplir este miércoles 28 años -celebró el pasado domingo su cumpleños en una lujosa discoteca de París donde acudieron carios amigos y compañeros del PSG-, el brasileño no disputó el partido ante el Nantes del martes supuestamente por unas molestas en la espalda. A pesar de su ausencia, su equipo acabó ganando 1-2 ante el Nantes.

"No estoy totalmente sorprendido, porque vi durante el partido contra el Montpellier que se había lastimado y que estaba sufriendo. Hablamos de eso en el descanso. Pudo controlar el dolor. Pero después de dos días, fue más grave. Espero que pueda jugar el domingo porque está en excelente forma. Y tiene la capacidad de cerrar partidos", dijo Tuchel sobre la lesión de Neymar.

También habló sobre la fiesta organizada por el futbolista brasileño: "¿Qué puedo hacer? Si dejo a todos los jugadores que estuvieron en la fiesta al margen, no tengo equipo. Es así. No podemos pensar en la fiesta, de lo contrario no jugamos", comentó Tuchel ante los medios de comunicación. Y es que aunque Neymar no disputase el choque, muchos de sus compañeros sí asistieron a la celebración y luego jugaron el partido.

Neymar y Mbappé, durante su último partido juntos REUTERS

Ludovic Giuly, exdelantero francés del FC Barcelona, habló sobre su exequipo y sobre Neymar en una entrevista concedida en Le Parisien donde expresó que es entendible que quiera volver al cuadro azulgrana.

"Es humano. El Barça está por encima del PSG y cuando estás al nivel de Neymar quieres optar a ganar la Champions League todos los años. Y ves que en París, al contrario de lo que pensabas, las cosas no funcionan bien. Así, inevitablemente estás nostálgico. Si tienes a Messi y otros que te dicen: '¡Regresa!' solo tienes un deseo: volver al Barça", dijo Giuly.

"Vimos su carácter: pasó del 'Quiero irme' a 'quiero ganar la Champions League con el PSG'. Lo cambia todo".

