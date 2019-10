Carli Lloyd quiere romper barreras para las mujeres: de hacer historia en el fútbol a la NFL

¿Deporte de hombres? Esta expresión tan común en demasiados círculos va careciendo cada vez más de sentido. Sino que se lo digan a Billie Jean-King que ganó 'La Batalla de los Sexos'; a Katherine Switzer, a quien los organizadores intentaron sacar a empujones del Maratón de Boston en 1967 y acabó finalizando la carrera; o a Hassiba Boulmerka, que fue la segunda musulmana en ganar una medalla olímpica y fue perseguida por correr en pantalón corto y tirantes.

El baloncesto o el fútbol, como dos de los deportes mayoritarios del mundo, también han sido catalogados como masculinos, pese a que son muchas las jugadoras que han destacado y destacan tanto en una como otra disciplina. Lisa Leslie, considerada como la mejor jugadora de baloncesto de la historia, fue la primera en conseguir hacer un mate en una canasta reglamentaria en partido oficial. Mientras que en el fútbol nombres como Marta, Alex Morgan o Ada Hegerberg ganan cada vez más adeptos.

Una de estas futbolistas que rompió barreras y consiguió ir haciéndose un hueco importante en el mundo del deporte y del balompié, en particular, es Carli Lloyd. La estadounidense nació en Nueva Jersey el 16 de julio de 1982 y a sus 37 años puede presumir de una sobresaliente trayectoria en la que destacan en su palmarés dos oros en los Juegos Olímpicos y dos Mundiales con la selección de Estados Unidos, además de un Balón de Oro (2015) y un The Best (2016).

Carli Lloyd, Balón de Oro 2015 Reuters

Carli Lloyd comenzó a jugar a fútbol con tan solo cinco años. Su madre ha comentado que la futbolista jugaba "con los niños", pero que "siempre le encantó y mostró mucha habilidad desde temprana edad". "Ella siempre ha trabajado duro", ha asegurado Pamela Lloyd. La internacional estadounidense ha pasado por clubes como el Western New York Flash, el Houston Dash, el Manchester City o desde 2018 en el Sky Blue FC.

Su determinación y fortaleza mental han hecho de la jugadora una de las mejores del mundo. Rozó la gloria con la selección de Estados Unidos. Del oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 al del 2012 en Londres. Pero fue en el 2015 cuando se convirtió en la número uno gracias al Mundial de fútbol femenino celebrado en Canadá. Lloyd fue la líder de su combinado nacional y eso le llevó a ganar los grandes premios individuales tanto en ese 2015 como en el 2016.

Sin embargo, también ha tenido que pasar por momentos complicados en su carrera recientemente. En el pasado Mundial de Francia, Carli Lloyd tuvo un papel secundario, a la sombra de otras estrellas como Alex Morgan o Megan Rapinoe. Un rol que le hizo llegar a plantearse su futuro.

Carli Lloyd, en un partido de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos Instagram (@carlilloyd)

"Fue absolutamente el peor momento de mi vida. Afectó a mi relación con mi pareja, con amigos, con mi familia. Realmente toqué fondo en mi carrera. Pero de alguna manera ves la luz al final del túnel, y puedo decir honestamente que ahora me divierto más jugando que nunca en mi carrera. Creo que aprendí mucho a lo largo de todo esto", dijo en ESPN.

¿Pionera en la NFL?

Carli Lloyd nunca ha ocultado que el fútbol americano es una de sus grandes pasiones. En los más de cien años de historia de la NFL, nunca una mujer ha jugado en la liga y la pregunta que se hacen cada vez más adeptos a este deporte es si no ha llegado el momento de romper barreras. Pero también están los que dudan de ello al ser una disciplinan de contacto.

Sin embargo, existe una posición en el fútbol americano en el que el jugador es inmune a los golpes y esta es la de pateador. Las reglas de la NFL lo dejan claro: si un defensa realiza cualquier tipo de toque al pateador, este será castigado. Y es ahí donde entra en juego el nombre de Carli Lloyd. La futbolista ya ha demostrado que tiene un buen golpeo durante un entrenamiento conjunto de los Philadelphia Eagles y los Baltimore Ravens, y parece ser que las ofertas no le faltan.

Carli Lloyd demuestra que tiene futuro como pateadora en la NFL

La propia Lloyd ha declarado que está meditando este giro en su carrera: "Es un tema candente para mí. Definitivamente lo estoy considerando. En este momento solo me enfocaré en el fútbol, pero definitivamente quiero considerar la idea de convertirme, potencialmente, en la primera mujer en patear en la NFL". Tanto ella como su marido creen en la posibilidad y en que pueda salir bien: "Ambos creemos que puedo hacerlo y que debería considerarlo, así que lo estoy considerando seriamente porque es un reto que probablemente disfrutaría enormemente", dijo en Fox Sports.

Galanis, su entrenador, ha revelado que Carli Lloyd ya ha recibido hasta tres ofertas para convertirse en la primera mujer en jugar un partido de la NFL. El momento de ver algo así para estar más cerca y ese día, las mujeres darán un nuevo paso adelante en la búsqueda de la igualdad.

